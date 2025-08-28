捷運三鶯線進度破9成 蘇巧慧：中央地方攜手合作 盼早日通車

立委蘇巧慧（中）出席市府「捷運三鶯線LB09陶瓷老街站公共藝術暨站體裝修進度」視察。（記者翁聿煌攝）

2025/08/28 13:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕捷運三鶯線工程進度已達93%，立委蘇巧慧28日與新北市議員蘇泓欽、廖宜琨、卓冠廷、彭一書議員服務團隊，共同出席「捷運三鶯線LB09陶瓷老街站公共藝術暨站體裝修進度視察」，蘇巧慧表示，感謝中央這幾年對新北的重視，和新北市政府的齊心努力，捷運三鶯線工程總經費502億元，她和吳琪銘委員共同爭取中央用前瞻建設補助，目前進度已突破9成，期望捷運早日通車，讓鶯歌的公共運輸交通網絡更加完整，帶動三鶯地區整體發展。

蘇巧慧說，她和立委吳琪銘共同爭取中央納入前瞻基礎建設補助，三鶯地區民眾期盼已久的捷運，「預計將於明年6月完工通車，搭配這幾年陸續完工的交通建設，包括大漢溪堤外便道、鳳鳴簡易車站、三鶯大橋改建等等，鶯歌對外的交通路網連結將更加完善，民眾生活也更加便利。

蘇巧慧提到，鶯歌緊鄰桃園八德，為了完整串連新北和桃園共同生活圈的交通路網，她積極和中央爭取三鶯線延伸至桃園八德，行政院8月1日也正式核定「捷運三鶯線延伸桃園八德段」計劃總經費160.57億元，中央補助91.24億元，串聯新北捷運三鶯線和桃園捷運綠線，提升兩區捷運路網，新北、桃園一起共好。

蘇巧慧補充，為了讓捷運三鶯線通車後民眾有更舒適的生活環境，她提前協調捷運局、台電等多個單位，經過多次現地會勘，於2020年成功爭取鶯桃路、國華路等路段配合捷運工程，進行電桿地下化工程，現在正分區段完成線路下地、電桿拔除，將拔除共70支電桿，期待捷運開通後，可以提供給民眾更安全、便利的行人空間。

立委蘇巧慧（後左四）參加「捷運三鶯線LB09陶瓷老街站公共藝術暨站體裝修進度」視察。（記者翁聿煌攝）

