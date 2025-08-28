為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉縣中埔如親托嬰中心暨親子館近完工 預計年底前啟用

    嘉義縣中埔如親公共托嬰中心暨親子館接近完工。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣中埔如親公共托嬰中心暨親子館接近完工。（記者王善嬿攝）

    2025/08/28 13:52

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府推動公共托育，爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，斥資9747萬元在中埔鄉興建「中埔如親托嬰中心暨親子館」，為首座融合托嬰與托育資源中心建築，已施工97%近完工，預計今年底之前啟用，縣府社會局將委託台灣幼教學術發展學會營運，規劃招收48名2個月至未滿2歲嬰幼兒，並將規劃多元親子活動、提供托育資源服務。

    嘉義縣長翁章梁、縣府社會局長張翠瑤等人今現勘，翁章梁說，因應未來人口與托育需求成長，縣府已設置7處公共托育家園、2處托嬰中心，未來規劃在工業區、社會住宅等地擴點，減輕家庭育兒負擔；親子館是公共資源，未來啟用後將不限於嘉義縣民或中埔鄉居民使用，所有設施將免費開放。

    中埔如親托嬰暨托育資源中心為2層樓建築，總面積382.3坪，外觀以積木造型與純白色牆面呈現，搭配五感體驗的中庭、弧形觀樹平台。1樓托嬰中心內部規劃4間托育與室內外活動空間、辦公室及保健室；2樓托育資源中心，規劃動態與靜態活動區、多功能教室及各式遊戲體驗區，滿足6歲以下幼兒需求。

    縣府社會局長張翠瑤說，繼朴子、民雄親子館，中埔親子館將成為嘉義縣第3座親子館，未來會舉辦親職講座、親子活動及育兒資源服務；中埔鄉已設有1處公共托育家園，一開放報名就秒殺，如親公共托嬰中心，待使用建照核准，最快今年底之前啟用，預計收托48名2個月至未滿2歲嬰幼兒。

    中埔如親公共托嬰中心暨親子館設置五感體驗中庭。（記者王善嬿攝）

    中埔如親公共托嬰中心暨親子館設置五感體驗中庭。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（右二）今現勘了解施工進度。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（右二）今現勘了解施工進度。（記者王善嬿攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播