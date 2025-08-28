嘉縣中埔如親托嬰中心暨親子館近完工 預計年底前啟用

嘉義縣中埔如親公共托嬰中心暨親子館接近完工。（記者王善嬿攝）

2025/08/28 13:52

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府推動公共托育，爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，斥資9747萬元在中埔鄉興建「中埔如親托嬰中心暨親子館」，為首座融合托嬰與托育資源中心建築，已施工97%近完工，預計今年底之前啟用，縣府社會局將委託台灣幼教學術發展學會營運，規劃招收48名2個月至未滿2歲嬰幼兒，並將規劃多元親子活動、提供托育資源服務。

嘉義縣長翁章梁、縣府社會局長張翠瑤等人今現勘，翁章梁說，因應未來人口與托育需求成長，縣府已設置7處公共托育家園、2處托嬰中心，未來規劃在工業區、社會住宅等地擴點，減輕家庭育兒負擔；親子館是公共資源，未來啟用後將不限於嘉義縣民或中埔鄉居民使用，所有設施將免費開放。

中埔如親托嬰暨托育資源中心為2層樓建築，總面積382.3坪，外觀以積木造型與純白色牆面呈現，搭配五感體驗的中庭、弧形觀樹平台。1樓托嬰中心內部規劃4間托育與室內外活動空間、辦公室及保健室；2樓托育資源中心，規劃動態與靜態活動區、多功能教室及各式遊戲體驗區，滿足6歲以下幼兒需求。

縣府社會局長張翠瑤說，繼朴子、民雄親子館，中埔親子館將成為嘉義縣第3座親子館，未來會舉辦親職講座、親子活動及育兒資源服務；中埔鄉已設有1處公共托育家園，一開放報名就秒殺，如親公共托嬰中心，待使用建照核准，最快今年底之前啟用，預計收托48名2個月至未滿2歲嬰幼兒。

中埔如親公共托嬰中心暨親子館設置五感體驗中庭。（記者王善嬿攝）

嘉義縣長翁章梁（右二）今現勘了解施工進度。（記者王善嬿攝）

