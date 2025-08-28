為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    澎湖漁民違法施放底刺網 差點危害海龜生命

    澎湖聯合查緝非法漁撈小組，在裡正角海域查獲非法施放底刺網。（陳盡川提供）

    澎湖聯合查緝非法漁撈小組，在裡正角海域查獲非法施放底刺網。（陳盡川提供）

    2025/08/28 13:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府為保護海洋生態，3、4、7、8月1海浬內禁放底剌網，並且加強追查，依法開罰，但仍有部分漁民不信邪，澎湖海上非法漁撈稽查群組昨（27）日深夜再度出擊，在湖西龍門裡正角海域，查緝漁船非法施放底刺網，當場逮個正著，這也是本月第2起查獲案例。

    此次聯合出擊是接獲民眾舉報，26日在香爐嶼發現底刺網，上面有活體海龜纏繞，民眾立即解救海龜野放入海，並向澎湖縣政府農漁局舉報，因此規劃海上非法漁撈稽查群組，包括澎湖海巡隊、第七岸巡隊、澎湖縣政府警察局、澎湖縣政府農漁局等單位，昨日深夜再次聯合出海巡查。

    海上非法漁撈稽查人員，先行搭船前往舉報地點香爐嶼，但未發現任何非法底刺網，因此又繼續前往龍門海域，在裡正角200公尺，當場查獲1艘漁船正施放底刺網，由於現仍是1海浬內禁放底剌網時間，因此趨前追查，原本漁船見狀還想駛離，最後見無法脫逃，只能讓稽查人員登檢。

    當人員登檢後，船長相當配合，並表明知道相關法令，因此農漁局人員進行登記後，旋即放行，並未展開扣船等動作。農漁局表示，雖然底刺網即將在9月1日開放，但查緝絕不軟手，1個月內已連續查獲2件。另外9月1日起馬糞海膽禁採，農漁局也會加強查緝，以維海洋資源。

    澎湖海域一海浬內，季節限制施放底刺網。（陳盡川提供）

    澎湖海域一海浬內，季節限制施放底刺網。（陳盡川提供）

