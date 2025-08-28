宜蘭七夕鵲橋龍潭湖點燈 衛生局宣導安全性行為

宜蘭七夕情人節在龍潭湖打造大型裝置藝術鵲橋，衛生局現場宣導性病防治。（宜蘭縣政府提供）

2025/08/28 13:22

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭情人節活動29日登場，699公尺礁溪龍潭湖七夕鵲橋，預計晚間7點浪漫點燈，宜蘭縣政府衛生局鑒於去年全國愛滋病通報感染人數攀升、縣內新增15人，將1連3天在活動現場宣導性病防治，呼籲民眾全程正確使用保險套。

宜蘭縣衛生局表示，去年全國新增確診通報愛滋病毒1121人，其中宜蘭15人，近年感染通報雖有下降趨勢，但去年反彈攀升，近6成感染者為18至35歲年輕族群，主因皆為不安全性行為；全國未成年族群10至19歲間的梅毒及淋病確診通報人數，也逐年攀升。

宜蘭衛生局長徐迺維說，29日起將配合宜蘭情人節系列活動，在礁溪龍潭湖辦理愛滋病防治宣導，現場將贈送愛心氣球及小禮物，藉由有獎徵答、FB粉絲專頁按讚分享等方式，推廣安全性行為的重要性。

他說，除愛滋病外，M痘、淋病及梅毒疫情也持續在社區悄悄散播，請民眾在享受魚水之歡時，仍需做好個人保護，全程正確使用保險套，才不會讓愛滋病及其他性病趁虛而入；縣內12鄉鎮市衛生所及羅東聖母醫院，提供免費匿名愛滋病毒篩檢及諮詢服務。

宜蘭情人節也設置12公尺高大型藝術裝置「漁夫」、「海女」，象徵牛郎與織女；29日至31日晚間均有不同主題演唱會，依序為流行音樂、經典民歌及台語歌手之夜，邀請持修、金智娟及許富凱等超強卡司輪番登台。

