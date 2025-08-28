比雞腿便當還貴！不二坊蛋黃酥狂飆天價1顆100元 網：農曆7月要送給誰？

不二坊蛋黃酥每顆網路價已飆到100元。（資料照）

2025/08/28 13:35

〔記者湯世名／彰化報導〕比雞腿便當還貴！距離中秋節還有40天之際，彰化市排隊名店不二坊蛋黃酥網路價一飛沖天，上星期1盒15顆為1200元，至今天（28日）就已狂飆至1500元，等同於1顆高達100元，更比店家原價750元貴一倍，但目前店前仍每天大排長龍，有網友說目前逢農曆7月，此時買蛋黃酥送禮是要送給誰？另有人直呼1顆蛋黃酥比雞腿便當還貴，不解「到底是在貴什麼？」

不二坊公定價目前為1盒6顆300元、15顆750元、20顆1000元，但據代購業者指出，以最熱銷的15顆為例，現場購買代購業者的蛋黃酥，目前1盒要價1100元至1200元不等，網路代購價則飆漲到每盒1400元至1500元，平均1顆蛋黃酥要價高達100元。

請繼續往下閱讀...

有民眾指出，現在才剛農曆7月初，距離中秋節還有40天左右，不解為何大家會頂著大太陽來排隊；還有人說，農曆7月買蛋黃酥除了自己吃就是要送人，但若是送禮，農曆7月「鬼月」送禮又不合時宜，只能說應該是農曆7月的氛圍已逐漸淡化，此時買蛋黃酥又比秋節前夕購買來得便宜許多；在地人則說，排隊的多半是外地遊客或代購業者聘來排隊的民眾，彰化比這家好吃的蛋黃酥很多。

不二坊蛋黃酥每盒15顆網路價最高已飆到1500元。（資料照）

不二坊蛋黃酥價格狂飆，店門口仍大排長龍。（資料照）

不二坊蛋黃酥價格預料秋節前夕將攀到高峰，預料又將出現數百米長人龍。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法