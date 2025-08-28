「蔣」不聽！北市民抗議突襲拆公館圓環 苗博雅：天兵政策

台北市政府日前突襲宣布9月13日將拆除公館圓環、填平公車專用地下道。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/28 13:19

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府交通局昨（27）日突然宣布，9月13日將拆除公館圓環，並填平地下公車專用道。此舉引發在地居民、學生不滿，今上午集結於公館圓環舉辦記者會，痛斥「蔣不聽！抗議北市府強拆圓環」。社民黨台北市議員苗博雅表示，蔣萬安拆公館圓環就是「天兵政策」，竟沒有任何居民願意為市府背書；民眾黨議員張志豪批蔣市府不尊重議會暫緩拆除的決議，拆圓環是「不可逆」的，質疑為何要一意孤行？

苗博雅批，蔣萬安倉促宣布填平公館圓環公車專用地下道，就是「天兵政策」，有哪個政策會讓民團、民代甚至學生都跳出來反對，而找不到一個願意為市府背書的團體？民團也提出標線改善方案，僅要花200萬元，為何市府要花300萬元研究，再花1億元來做工程浪費公帑？苗博雅也直指，地下道填平後，300輛公車將行駛地面層，合流與交通安全背道而馳；他也批，今年三月蔣萬安宣布拆圓環以前，市府研究都認為地下道不能填平，如今卻大轉彎。

請繼續往下閱讀...

張志豪說，對於蔣萬安用突襲方式宣布9月13日拆圓環感到憤怒、不解以及遺憾，7月的說明會結論，就是請市府再開協調會，把各界建議納入研究，卻換來市府強硬宣布要拆。此外，議會交通委員會也決議，公館圓環拆除要暫緩，想不到蔣市府完全不尊重議會。他呼籲，拆圓環、填平地下道是不可逆的，在地居民都反對，希望市府三思而後行。

行人零死亡推動聯盟理事長林柏勛表示，交通局報告當中強調正交路口比圓環安全，但檢視過去圓環改造路口，1988年南京東路、八德路口拆除改為正交路口後，是透過禁止車輛左轉換來安全；此外，行政院前圓環1992年拆除後兩面不讓行人通行，也禁行機車，透過閹割的方式才看起來較安全。

台師大學生會長黃莨騰表示，公館圓環是師大學生從和平校區到公館校區必經之路，學生會簡單做過調查，僅11%學生認為應該填平，58%學生認為應有更好解決方案；此外，填平地下道勢必造成道路壅塞，這也影響學生跨校區選課的機會，原本可搭乘車程12分鐘公車往返校區，交通時間拉長勢必影響學生選課權益。

政大交通運輸研究社公關劉易森說，這邊有三條政大學生常用的公車路線，將來填平地下道，將導致往返時間增加一倍以上，希望聽取在地民意。台大學生會代表也指出，反對倉促、一意孤行的政策，批評拆圓環是蔣萬安為政績表演所做的拙劣建設。

行人零死亡推動聯盟今（28）日舉行記者會，抗議台北市政府打算強拆公館圓環、填平地下道，台北市議員苗博雅（中）批評，市長蔣萬安倉促宣布填平公車專用地下道，就是「天兵政策」。（記者叢昌瑾攝）

行人零死亡推動聯盟今（28）日在公館圓環舉行「蔣不聽！抗議北市府強拆圓環！」記者會，並將抗議布條掛上圓環圍欄。（記者叢昌瑾攝）

行人零死亡推動聯盟今（28）日舉行「蔣不聽！抗議北市府強拆圓環！無視交通專業及用路居民！」記者會，當地大安區學府里里長李淳琳（中）到場表達訴求。（記者叢昌瑾攝）

北市府昨宣布913拆除公館圓環、填平公車地下專用道，民團、民代、在地居民以及學生今站上街頭抗議。（記者甘孟霖攝）

