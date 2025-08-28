為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「蔣」不聽！北市民抗議突襲拆公館圓環 苗博雅：天兵政策

    台北市政府日前突襲宣布9月13日將拆除公館圓環、填平公車專用地下道。（記者叢昌瑾攝）

    台北市政府日前突襲宣布9月13日將拆除公館圓環、填平公車專用地下道。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/28 13:19

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府交通局昨（27）日突然宣布，9月13日將拆除公館圓環，並填平地下公車專用道。此舉引發在地居民、學生不滿，今上午集結於公館圓環舉辦記者會，痛斥「蔣不聽！抗議北市府強拆圓環」。社民黨台北市議員苗博雅表示，蔣萬安拆公館圓環就是「天兵政策」，竟沒有任何居民願意為市府背書；民眾黨議員張志豪批蔣市府不尊重議會暫緩拆除的決議，拆圓環是「不可逆」的，質疑為何要一意孤行？

    苗博雅批，蔣萬安倉促宣布填平公館圓環公車專用地下道，就是「天兵政策」，有哪個政策會讓民團、民代甚至學生都跳出來反對，而找不到一個願意為市府背書的團體？民團也提出標線改善方案，僅要花200萬元，為何市府要花300萬元研究，再花1億元來做工程浪費公帑？苗博雅也直指，地下道填平後，300輛公車將行駛地面層，合流與交通安全背道而馳；他也批，今年三月蔣萬安宣布拆圓環以前，市府研究都認為地下道不能填平，如今卻大轉彎。

    張志豪說，對於蔣萬安用突襲方式宣布9月13日拆圓環感到憤怒、不解以及遺憾，7月的說明會結論，就是請市府再開協調會，把各界建議納入研究，卻換來市府強硬宣布要拆。此外，議會交通委員會也決議，公館圓環拆除要暫緩，想不到蔣市府完全不尊重議會。他呼籲，拆圓環、填平地下道是不可逆的，在地居民都反對，希望市府三思而後行。

    行人零死亡推動聯盟理事長林柏勛表示，交通局報告當中強調正交路口比圓環安全，但檢視過去圓環改造路口，1988年南京東路、八德路口拆除改為正交路口後，是透過禁止車輛左轉換來安全；此外，行政院前圓環1992年拆除後兩面不讓行人通行，也禁行機車，透過閹割的方式才看起來較安全。

    台師大學生會長黃莨騰表示，公館圓環是師大學生從和平校區到公館校區必經之路，學生會簡單做過調查，僅11%學生認為應該填平，58%學生認為應有更好解決方案；此外，填平地下道勢必造成道路壅塞，這也影響學生跨校區選課的機會，原本可搭乘車程12分鐘公車往返校區，交通時間拉長勢必影響學生選課權益。

    政大交通運輸研究社公關劉易森說，這邊有三條政大學生常用的公車路線，將來填平地下道，將導致往返時間增加一倍以上，希望聽取在地民意。台大學生會代表也指出，反對倉促、一意孤行的政策，批評拆圓環是蔣萬安為政績表演所做的拙劣建設。

    行人零死亡推動聯盟今（28）日舉行記者會，抗議台北市政府打算強拆公館圓環、填平地下道，台北市議員苗博雅（中）批評，市長蔣萬安倉促宣布填平公車專用地下道，就是「天兵政策」。（記者叢昌瑾攝）

    行人零死亡推動聯盟今（28）日舉行記者會，抗議台北市政府打算強拆公館圓環、填平地下道，台北市議員苗博雅（中）批評，市長蔣萬安倉促宣布填平公車專用地下道，就是「天兵政策」。（記者叢昌瑾攝）

    行人零死亡推動聯盟今（28）日在公館圓環舉行「蔣不聽！抗議北市府強拆圓環！」記者會，並將抗議布條掛上圓環圍欄。（記者叢昌瑾攝）

    行人零死亡推動聯盟今（28）日在公館圓環舉行「蔣不聽！抗議北市府強拆圓環！」記者會，並將抗議布條掛上圓環圍欄。（記者叢昌瑾攝）

    行人零死亡推動聯盟今（28）日舉行「蔣不聽！抗議北市府強拆圓環！無視交通專業及用路居民！」記者會，當地大安區學府里里長李淳琳（中）到場表達訴求。（記者叢昌瑾攝）

    行人零死亡推動聯盟今（28）日舉行「蔣不聽！抗議北市府強拆圓環！無視交通專業及用路居民！」記者會，當地大安區學府里里長李淳琳（中）到場表達訴求。（記者叢昌瑾攝）

    北市府昨宣布913拆除公館圓環、填平公車地下專用道，民團、民代、在地居民以及學生今站上街頭抗議。（記者甘孟霖攝）

    北市府昨宣布913拆除公館圓環、填平公車地下專用道，民團、民代、在地居民以及學生今站上街頭抗議。（記者甘孟霖攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播