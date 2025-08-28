石崇良升任衛福部長 5大醫事團體喊話3大任務

行政院昨公布內閣改組名單，「部長加上次長」高達16位閣員異動，今（28）日舉辦「行動創新AI內閣2.0發布記者會」。（記者田裕華攝）

2025/08/28 13:08

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署長石崇良將升任衛福部長，台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會今（28日）發出聲明喊話，健保總額成長應至少維持在5.5%以上、對健保政策進行更深入的研究與規劃，以及提出對策協助醫療體系有效化解進口藥品及醫材價格上升的問題。

5大醫事團體聲明先是感謝現任衛福部長邱泰源在健保總額協商與資源分配上，積極爭取超過700億元的預算分配，成功讓健保點值得以穩定維持在0.95左右，有效減緩了醫療機構的經營壓力，並確保病人能持續獲得高品質的醫療服務。

針對接任的石崇良，5大醫事團體指出，石崇良長期深耕於醫療政策與健保制度，不僅對台灣醫療事務極為熟悉，更與各層級醫療院所及醫事人員團體建立了良好的溝通管道。在過去的公共事務推動過程中，展現出高度的協調能力與專業判斷，能在醫療決策時站在「民眾權益優先」的立場，同時兼顧醫界實際運作的可行性，為政策尋求最大化平衡點，深獲醫界與社會肯定。

展望未來，5大醫事團體喊話，健保總額的成長應持續穩定，至少維持在5.5%以上，並進一步爭取更多公務預算的補助，以維繫健保制度的永續運作。

其次，期望衛福部能對健保政策進行更深入的研究與規劃，以因應台灣醫療發展所面臨的結構性挑戰，包括：超高齡老年化社會、新藥新科技成本高升、醫事人力缺口、急重難症醫師出走醫院，以及護理人力招募困難等問題，皆亟需更積極的政策因應與支持。

此外，近期關稅政策調整，勢必導致進口藥品及醫材價格上升，進一步推升醫療物價與醫院營運成本，呼籲能及早提出對策，協助醫療體系有效化解衝擊，避免影響民眾就醫權益。

中華民國牙醫師公會全聯會也發出聲明表示，深信在石崇良領導下，衛福部將持續推動醫療照護升級、健全基層醫療網絡、提升長照品質，同時強化公共衛生體系的韌性與永續發展，盼其引領再創新局，為全民健康與社會福祉奠定更穩固長遠的基石，讓台灣在國際醫療與公共衛生領域持續發光發熱。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，石崇良擔任健保署長期間，提出多項藥價政策改革措施，令人激賞，期待升任後能持續以創新政策引導藥品產業發展，以提升國人用藥可近性，建議除透過藥價改革鼓勵產業升級外，亦可以制度化方式建立醫病對國產學名藥療效品質的信心，實踐健康台灣與深耕計畫的政策願景。

基層藥師協會除了表達支持石崇良外，也期盼能逐步改革目前醫療環境及解決基層缺藥問題，還有藥界反對的318解釋令的撤回，及中藥用藥安全的管理。

健保署長石崇良將升任衛福部長。（記者田裕華攝）

