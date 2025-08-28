為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高中學習扶助數位資源共享平台 上萬名教師使用

    高中學習扶助數位資源共享平台，目前已有上萬名教師使用。（取自官方臉書）

    2025/08/28 13:09

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動高中學習扶助，建構全國教師增能與區域聯盟支持系統，建置「數位資源共享平台」，提供教學影片、補強模組與課堂實錄，協助教師線上觀看作為備課與課程轉化的教學資源，目前已累計115部教學示例影片，共有11277位教師使用，因網站平台非一次性使用，許多教師會再次造訪網站搜尋資源，有助於教學使用。

    教育部國教署組長黃瀞儀說明，為落實「高級中等學校學生學習扶助」政策，自今（2025）年4月起推動「高級中等學校學習扶助教師教學增能暨區域策略聯盟諮詢輔導支持系統計畫」，由國立台灣師範大學聯合全國5大區域大學，與過往計畫培養的種子教師團隊所組成的區域聯盟共同執行，協助高中職學校媒合資源，推動數位化教學與補強課程實施。

    黃瀞儀表示，計畫以「區域聯盟加上諮詢輔導」為核心，在諮詢輔導支持系統方面，提供「到校及線上諮詢輔導」，分為教學與行政兩大面向，其一為課程與教學內容輔導，由學科諮詢委員協助高中職教師設計補強課程與教學活動；其二為行政規劃協助，諮詢委員與高中職學校行政窗口對話後，依學校實際情況提供課程安排、成績評量與教學規劃等相關建議，去年和前年已協助全國9所學校，辦理15場次線上及到校諮詢輔導。

    黃瀞儀說，教育部期盼藉由此計畫，建構具系統性與在地化的扶助支持體系，協助學生在適性教學與專業陪伴中穩健成長，實現「因材施教、適性揚才」教育願景。

