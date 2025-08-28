恆春中元豎孤棚「立燈篙」 核三廠50萬補助到位

恆春中元豎孤棚「立燈篙」 。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/28 12:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮中元節傳統民俗活動「豎孤棚」將於9月6日熱鬧登場，恆春鎮公所選用26公尺高的綠竹，今（28）日上午舉行「立燈篙」儀式，為活動順利揭開序幕，祈求好兄弟庇佑賽事平安。

鎮公所強調，雖核三廠除役，補助金從去年的250萬元縮減，仍有50萬元核後端基金挹注，搭配屏東縣政府等單位全力支持，活動經費無虞，今年共17支隊伍競逐35萬元獎金與冠軍順風旗。

請繼續往下閱讀...

「立燈篙」儀式是恆春中元節的靈魂，象徵向好兄弟發出請帖，召告神祇共襄盛舉。26公尺高的綠竹聳立東門，宛如「民俗基地台」，燈篙愈高，召集好兄弟的範圍愈廣，確保孤魂野鬼齊聚享用供品。

恆春鎮長尤史經表示，將依循古禮，率公所團隊從東、西、南、北四城門遶境，恭請神尊蒞臨東門主祭壇，祈求鎮境平安、選手順遂。活動不僅是民俗傳承，更是凝聚地方信仰與文化的盛事。

今年「豎孤棚」比賽吸引17支隊伍參賽，競爭激烈，隊伍將挑戰高聳孤棚，搶奪冠軍殊榮。尤史經指出，活動不僅展現恆春人團結精神，也讓全國民眾感受濃厚節慶氛圍。

恆春中元豎孤棚「立燈篙」，竹子今年26公尺高 。（記者蔡宗憲攝）

恆春中元豎孤棚「立燈篙」 。（記者蔡宗憲攝）

