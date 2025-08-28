8/30立院旁「文化中元祭典」普度民主先賢 警方公布交管措施

警方公布交通管制範圍。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/28 13:05

〔記者王冠仁／台北報導〕2025大罷免兩波投票雖然都已經落幕，但民間支持罷免的力量仍未散去，獨立書店「左轉有書」與台灣左轉文化協會，30日將在立法院旁舉辦「文化中元祭典」，祭告當年「青島東路3號」的民主先靈「台灣人沒有放棄」。對此，轄區中正一分局也在今天公布相關交通管制措施，呼籲民眾行經管制路段要遵守警方指揮疏導。

舉辦此次活動的主辦單位說，此時此刻，台灣擁有民主與自由的日子，還沒有戒嚴的38年又56天來得長。在當初從解嚴到戒嚴的「民主換日線」（9月10日）前夕，在這個農曆七月，要先一步普度被台灣民主化過程的先賢靈魂。

請繼續往下閱讀...

主辦單位表示，「左轉有書」店址附近的區域，就是白色恐怖時期的「青島東路3號」，台灣省警備總司令軍法處看守所，戒嚴時期關押最多「政治犯」的地方，俗稱「鬼門關」。多年前的青島東路，蔣委員長把活人變成陰間的鬼；這一年的青島東路，我們化身青鳥、奔赴罷免運動、接力民主香火，決心要趕走陽間的鬼。

中正一分局表示，此次活動申准舉辦的時間為8月30日0時至24時，當天早上9時起，濟南路一段（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至8月31日1時活動撤場結束，再開放車輛通行，並將視現場交通狀況提早或延後管制、開放。

警方說，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法