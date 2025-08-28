為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    8/30立院旁「文化中元祭典」普度民主先賢 警方公布交管措施

    警方公布交通管制範圍。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交通管制範圍。（記者王冠仁翻攝）

    2025/08/28 13:05

    〔記者王冠仁／台北報導〕2025大罷免兩波投票雖然都已經落幕，但民間支持罷免的力量仍未散去，獨立書店「左轉有書」與台灣左轉文化協會，30日將在立法院旁舉辦「文化中元祭典」，祭告當年「青島東路3號」的民主先靈「台灣人沒有放棄」。對此，轄區中正一分局也在今天公布相關交通管制措施，呼籲民眾行經管制路段要遵守警方指揮疏導。

    舉辦此次活動的主辦單位說，此時此刻，台灣擁有民主與自由的日子，還沒有戒嚴的38年又56天來得長。在當初從解嚴到戒嚴的「民主換日線」（9月10日）前夕，在這個農曆七月，要先一步普度被台灣民主化過程的先賢靈魂。

    主辦單位表示，「左轉有書」店址附近的區域，就是白色恐怖時期的「青島東路3號」，台灣省警備總司令軍法處看守所，戒嚴時期關押最多「政治犯」的地方，俗稱「鬼門關」。多年前的青島東路，蔣委員長把活人變成陰間的鬼；這一年的青島東路，我們化身青鳥、奔赴罷免運動、接力民主香火，決心要趕走陽間的鬼。

    中正一分局表示，此次活動申准舉辦的時間為8月30日0時至24時，當天早上9時起，濟南路一段（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至8月31日1時活動撤場結束，再開放車輛通行，並將視現場交通狀況提早或延後管制、開放。

    警方說，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播