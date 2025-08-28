轉院早產嬰「小平安」媽媽曝取名故事

有民眾在網路發文，透露有早產兒「小平安」因呼吸問題，今上午要從台南成大醫院轉院到林口長庚，PO文一出引發大批網友轉發。（圖擷自臉書臺南市政府警察局第五分局）

2025/08/28 12:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在網路發文，透露有早產兒「小平安」因呼吸問題，今上午要從台南成大醫院轉院到林口長庚，PO文一出引發大批網友轉發。「國道公路警察局」今上午也發文透露已派出紅斑馬接力協助，中午近12點半時「小平安」的母親也發文透露，已平安到院，待事情處理好會發一個正式的感謝文。

有網友昨日下午在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」PO出一張小寶寶的照片，並發文表示，「週四早上9點多會從台南成大轉院到林口長庚，路程預計3小時左右抵達。因爲早產兒呼吸問題轉院，所以整個過程都需要插管，想請這段時間如果有上國道1號的朋友，遇到救護車再麻煩禮讓，減少因變換車道導致呼吸管掉落的風險」。發文一出引發網友迴響，紛紛協助轉發到不同社群。

今上午「國道公路警察局」也發文透露，有派出紅斑馬協助護送，粉專小編也持續更新北上進度，每則更新都引來許多網友大讚。

今中午12點26分早產兒的媽媽也發文透露，「『小平安』平安到院了」，她也感謝外界的關心，並指「因要先處理住院手續等事項，待事情處理好會發一個正式的感謝文，謝謝！」

根據「小平安」媽媽日前的發文指出，「妹妹小名叫小平安，因為妹妹是我曾經離世的龍鳳胎寶寶再次回來找我（有做夢也有到廟宇請示確定），但是因為不知道本身有子宮頸閉鎖不全的問題，又導致她這次26週早產，所以只希望她這次可以平安健康回來我身邊就好」。

「小平安」媽媽也說明，原本沒有申請國道警察協助，是因為7月妹妹從大林慈濟轉院到台南成大時，每個用路人都很善良遇到救護車馬上就讓道了。不過這次因台南到林口路程及時間長，並且擔心變換車道顛簸可能會導致呼吸管脫落，發文目的僅希望可以提早提醒明天用路人注意，並沒有想要麻煩別人。

今上午「國道公路警察局」也發文透露，有派出紅斑馬協助護送，粉專小編也持續更新北上進度，每則更新都引來許多網友大讚。（圖擷自臉書）

