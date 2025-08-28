為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    農業部啟動3大措施滿足中元、中秋豬肉需求 豬價預估年底回穩

    農業部調節國內毛豬供應，滿足中元、中秋等高峰需求，也預估隨入秋後天氣轉涼，整體豬價年底回穩。（資料照）

    2025/08/28 12:44

    〔記者楊媛婷／台北報導〕受小豬疫病影響育成率，又加上近期風災等影響，國內毛豬供應緊張，為確保中元與中秋需求，農業部日前啟動冷凍廠減少購豬、台糖增供、肉品市場共同休市日等調節措施，毛豬交易價已從每公斤破百元目前降到99.43元，預估豬價波動於年底回穩。

    國內毛豬拍賣交易價8月每日每公斤都破百元，隨農業部啟動調節措施，毛豬交易價在26日降到每公斤99.43元，農業部表示，目前國產與進口豬肉總供應量均高於去年同期，民生供應充足無虞外，市場豬肉供應已趨於平穩，豬價亦維持合理區間，預計中元節前一週每日平均供應量可達2.1萬頭，可滿足民生採購需求，隨入秋天氣轉涼，毛豬產地供應可望恢復穩定，預期毛豬價格波動將於年底回到常態。

    農業部進一步說明，國內養豬最大戶台糖8月配合政策，額外增加毛豬供應逾650頭至各肉品市場，挹注市場端需求，並召集產銷團體共同研議達成共識，分別於8月13日及8月27日辦理肉品市場共同休市，穩定後續豬源供應，並協調冷凍廠5日起減少用於加工購豬量，每月可釋出逾1萬頭毛豬優先供應傳統市場及家庭消費。

    針對小豬育成率不佳，畜牧司表示，已跨單位成立「豬隻育成應對小組」，針對防疫、精準營養及飼養管理等方面提供輔導，除穩定育成率外，也協助產業提升韌性。

