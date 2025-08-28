為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    學生對管教無感 全中教建議設「中介學院」

    全中教今日建議設中介學院。示意圖。（資料照）

    2025/08/28 13:05

    〔記者林曉雲／台北報導〕中小學下週開學，全國高級中等學校教育產業工會今發聲明表示，缺曠課與行為不檢的學生在現行制度下缺乏有效制止的措施，學校只能不斷勸說，若有學生根本不想「反省」，對被記過無感，老師束手無策，當教師通報學校後，呼籲教育部幫學校和老師找出解決之道，例如設立「中介學院」、「強制學生接受法治課程」或「引入外部資源入校」等，讓教師在面對不怕被記過的學生時，也能獲得實質有效的及時幫助。

    此外，全中教也表示，「校事會議」制度本應處理不適任教師，卻被部分家長濫用為投訴工具，即使最終成案率不到10%，調查過程已耗費教師心力與專業榮譽，甚至逼得部分老師需轉診身心科，教師的教育熱忱與專業認同遭受極大傷害，導致學校內不信任氛圍加劇，教育部應立即正視和處理。

    全中教指出，教師權益保障不足與投訴機制設計不當，導致惡意投訴層出不窮，呼籲教育部應增設立即建立「防堵濫訴機制」，諸如設置「投訴保證金」或「濫訴究責制度」，以實質保障教師權益與專業環境。

    全中教也表示，教師薪資長期調幅緩慢，40年來高中教師時薪僅微幅調漲約5%，導師費凍漲13年，與高物價地區例如北部相比，教師實質購買力明顯下降，高端理工背景者寧願轉行，薪資落差超過一倍以上，嚴重侵蝕大學新鮮人對進入教職的意願。

    全中教提出五點訴求：1.全面檢討師資配置，納入高中職，提出留才招聘方案。2.落實行政減量改革，清除不必要手續，讓教師回到教學。3.合理調整兼任行政加給與導師費，將薪資調整制度化，加薪時納入鐘點費。4.建置校園濫訴的防堵與賠償機制，捍衛教師專業。5.落實有效策略，讓學校及老師在把學生記過之外，還能獲得有效的支援。

