高鐵史上最長疏運8/29凌晨0時開搶 可同時容納3.8萬人上線訂票

教師節、中秋節和國慶日連續3個連續假期，高鐵公司規劃長達18天的疏運期，是史上最長天數。圖為高鐵南港站。（記者吳亮儀攝）

2025/08/28 12:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司為因應8月29日（週五）凌晨0時，將一次開賣9月26日（週五）到10月13日（週一），跨越教師節、中秋節及國慶日3個疏運、共計18天的車票，特別預先強化軟硬體配置，票務系統最多可同時容納3萬8千人上線訂票。

教師節、中秋節和國慶日連續3個連續假期，高鐵公司規劃長達18天的疏運期，是史上最長天數。高鐵公司表示，較今年春節疏運開賣期間、同時容納2萬2千人同時上線，新系統的容納人數大幅提高約1.7倍。

台灣高鐵公司提醒，依照過往經驗，開賣之初容易因為過多旅客搶訂車票造成系統開賣後階段性壅塞，高鐵相關部門也將特別加派人力，自今天深夜到明天（29日）凌晨全程監控售票狀況，以確保系統穩定，持續處理訂位售票。

高鐵公司表示，旅客自29日凌晨0時起，即可透過網路訂票系統、高鐵合作之便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購18天期間所需車票。

高鐵公司建議旅客盡量利用離峰車次，並將持續調整新世代訂位票務系統效能，機動調配主機資源、優化各通路參數，以確保最佳訂位效率與服務品質。

今年教師節、中秋節及國慶日形成接連3週的連續疏運，台灣高鐵公司特別規劃多項全新措施。首先，旅客可在8月29日（週五）起一次預購9月26日（週五）到10月13日（週一）的車票，方便旅客用最大彈性、提早規劃行程。其次，特別在離峰時段推出歷來折扣最深的「5折早早鳥」優惠；同時，擴大早鳥座位數，總計18天提供965班早鳥優惠班次，約15萬個早鳥座位。

