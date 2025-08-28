為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵史上最長疏運8/29凌晨0時開搶 可同時容納3.8萬人上線訂票

    教師節、中秋節和國慶日連續3個連續假期，高鐵公司規劃長達18天的疏運期，是史上最長天數。圖為高鐵南港站。（記者吳亮儀攝）

    教師節、中秋節和國慶日連續3個連續假期，高鐵公司規劃長達18天的疏運期，是史上最長天數。圖為高鐵南港站。（記者吳亮儀攝）

    2025/08/28 12:15

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司為因應8月29日（週五）凌晨0時，將一次開賣9月26日（週五）到10月13日（週一），跨越教師節、中秋節及國慶日3個疏運、共計18天的車票，特別預先強化軟硬體配置，票務系統最多可同時容納3萬8千人上線訂票。

    教師節、中秋節和國慶日連續3個連續假期，高鐵公司規劃長達18天的疏運期，是史上最長天數。高鐵公司表示，較今年春節疏運開賣期間、同時容納2萬2千人同時上線，新系統的容納人數大幅提高約1.7倍。

    台灣高鐵公司提醒，依照過往經驗，開賣之初容易因為過多旅客搶訂車票造成系統開賣後階段性壅塞，高鐵相關部門也將特別加派人力，自今天深夜到明天（29日）凌晨全程監控售票狀況，以確保系統穩定，持續處理訂位售票。

    高鐵公司表示，旅客自29日凌晨0時起，即可透過網路訂票系統、高鐵合作之便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購18天期間所需車票。

    高鐵公司建議旅客盡量利用離峰車次，並將持續調整新世代訂位票務系統效能，機動調配主機資源、優化各通路參數，以確保最佳訂位效率與服務品質。

    今年教師節、中秋節及國慶日形成接連3週的連續疏運，台灣高鐵公司特別規劃多項全新措施。首先，旅客可在8月29日（週五）起一次預購9月26日（週五）到10月13日（週一）的車票，方便旅客用最大彈性、提早規劃行程。其次，特別在離峰時段推出歷來折扣最深的「5折早早鳥」優惠；同時，擴大早鳥座位數，總計18天提供965班早鳥優惠班次，約15萬個早鳥座位。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播