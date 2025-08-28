為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    Lady GaGa要來高雄？市府：市長是舉例非暗示

    岡山壽天宮昨天拜會高雄市長陳其邁，扯出Lady GaGa疑雲。（圖擷自岡山壽天宮臉書）

    岡山壽天宮昨天拜會高雄市長陳其邁，扯出Lady GaGa疑雲。（圖擷自岡山壽天宮臉書）

    2025/08/28 12:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕岡山壽天宮將於12月6、7日，舉辦史無前例的「高雄三山媽祖平安賜福遶境」盛會，廟方昨（27日）拜會市府，市長陳其邁表示將以最高規格支持，要「比照Lady Gaga演唱會規格辦理」；此話被不少網友認為陳其邁暗示Lady Gaga有望來高雄開演唱會?對此，市府今天（28日）澄清說，市長是舉例、不是暗示、更不會爆雷，但仍會持續爭取國際大咖藝人來高雄開演唱會。

    這場遶境活動是壽天宮首次跨區結盟旗山、鳳山兩地媽祖廟宇共同舉辦，象徵高雄三大信仰重鎮的連結與合作，在立委許智傑與地方民代牽線促成下，白沙屯媽祖受邀參與，讓活動更添話題性與號召力。粉紅超跑神轎南下，勢必吸引大批信徒隨香，為高雄帶來龐大觀光人潮。

    壽天宮管理委員會昨天專程拜會市長陳其邁，商討活動籌備與動員細節；陳其邁表示，此次三山媽祖遶境是高雄宗教文化界的重大盛事，市府將以最高規格支持，甚至笑言要「比照Lady Gaga演唱會規格辦理」，要求各局處全面動員，協助交通、治安、環保及醫療等工作，確保活動順利進行，讓全台香客與市民留下難忘體驗。

    對於陳其邁這番話，粉絲紛紛解讀為「陳其邁爆雷」，暗示Lady Gaga有望來高雄開演唱會，不然為何不說「比照Blackpink演唱會規格」?紛紛敲碗希望成真。

    對此，高雄市新聞局長項賓和今天表示，市長當時這番話只是舉例，並非暗示，以市長的作風，更不會事先爆雷，但市府仍會持續爭取國際大咖藝人來高雄開演唱會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播