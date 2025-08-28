Lady GaGa要來高雄？市府：市長是舉例非暗示

岡山壽天宮昨天拜會高雄市長陳其邁，扯出Lady GaGa疑雲。（圖擷自岡山壽天宮臉書）

2025/08/28 12:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕岡山壽天宮將於12月6、7日，舉辦史無前例的「高雄三山媽祖平安賜福遶境」盛會，廟方昨（27日）拜會市府，市長陳其邁表示將以最高規格支持，要「比照Lady Gaga演唱會規格辦理」；此話被不少網友認為陳其邁暗示Lady Gaga有望來高雄開演唱會?對此，市府今天（28日）澄清說，市長是舉例、不是暗示、更不會爆雷，但仍會持續爭取國際大咖藝人來高雄開演唱會。

這場遶境活動是壽天宮首次跨區結盟旗山、鳳山兩地媽祖廟宇共同舉辦，象徵高雄三大信仰重鎮的連結與合作，在立委許智傑與地方民代牽線促成下，白沙屯媽祖受邀參與，讓活動更添話題性與號召力。粉紅超跑神轎南下，勢必吸引大批信徒隨香，為高雄帶來龐大觀光人潮。

壽天宮管理委員會昨天專程拜會市長陳其邁，商討活動籌備與動員細節；陳其邁表示，此次三山媽祖遶境是高雄宗教文化界的重大盛事，市府將以最高規格支持，甚至笑言要「比照Lady Gaga演唱會規格辦理」，要求各局處全面動員，協助交通、治安、環保及醫療等工作，確保活動順利進行，讓全台香客與市民留下難忘體驗。

對於陳其邁這番話，粉絲紛紛解讀為「陳其邁爆雷」，暗示Lady Gaga有望來高雄開演唱會，不然為何不說「比照Blackpink演唱會規格」?紛紛敲碗希望成真。

對此，高雄市新聞局長項賓和今天表示，市長當時這番話只是舉例，並非暗示，以市長的作風，更不會事先爆雷，但市府仍會持續爭取國際大咖藝人來高雄開演唱會。

