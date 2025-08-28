為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    綠島淨灘清出179公斤廢棄物 展現永續行動力

    台東縣環保局與綠島當地團體、政商合力進行淨灘。（縣府提供）

    台東縣環保局與綠島當地團體、政商合力進行淨灘。（縣府提供）

    2025/08/28 12:15

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣環境保護局今日結合海歸工作坊，於綠島鄉中寮燈塔旁沙灘辦理「綠島的守護行動-淨灘活動」，當地政商及在地業者與民眾等77人參與，共清理179公斤的海洋廢棄物。除以行動守護海洋外，並由專業老師帶領手作課程，將環境教育融入日常體驗，深化民眾對海洋生態議題的關注與認知。

    縣政府表示，綠島為縣內重要海洋資源據點，具備豐富自然與人文景觀，其生態環境維護攸關離島永續發展核心，縣府持續透過在地實作行動與多元創意課程，鼓勵居民、遊客與產業界共同參與海岸環境守護，不僅恢復沙灘原貌，也推動全民海洋保育意識向下扎根。活動亦積極回應聯合國永續發展目標（SDGs）第14項「海洋生態」與第11項「永續城鄉」精神，致力打造具韌性的永續島嶼環境。

    當地免稅店澎坊股份有限公司林組長表示，參與淨灘與手作課程，不僅體會環境維護的重要，也感受到社區凝聚力的提升，期待未來能持續參與環境友善活動，並藉由自身影響力守護綠島海岸。

    環保局指出，此次淨灘活動透過各夥伴的努力，共清理一般廢棄物84公斤及資源垃圾95公斤，總計179公斤，感謝大家以行動守護綠島海洋環境。現場安排石頭彩繪，海廢手作課程，希望透過寓教於樂的體驗設計，將環境保護意識更深入民眾日常，凝聚守護島嶼行動力。

    台東縣環保局與綠島當地團體、政商合力進行淨灘。（縣府提供）

    台東縣環保局與綠島當地團體、政商合力進行淨灘。（縣府提供）

