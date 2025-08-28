為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    助台南早產兒轉院林口長庚 紅斑馬出動：護你一路平安

    有女網友透露，因為早產兒有呼吸問題，預計今天上午9時將從台南成大轉院到林口長庚，期間都需要插管，她呼籲大眾希望駕駛人能禮讓救護車，減少呼吸管掉落的風險，該文發出後引發網友迴響，紛紛轉貼這項消息。（圖擷自臉書）

    有女網友透露，因為早產兒有呼吸問題，預計今天上午9時將從台南成大轉院到林口長庚，期間都需要插管，她呼籲大眾希望駕駛人能禮讓救護車，減少呼吸管掉落的風險，該文發出後引發網友迴響，紛紛轉貼這項消息。（圖擷自臉書）

    2025/08/28 12:00

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在網路發文，透露有早產兒因呼吸問題，今上午要從台南成大醫院轉院到林口長庚，並呼籲民眾希望能禮讓將會從國道一號北上的救護車，PO文一出引發大批網友轉發，也有不少網友tag「國道公路警察局」，稍早「國道公路警察局」也發文透露，會派出紅斑馬「護你一路平安」，粉專小編還持續更新動態，引發網友大讚。

    紅斑馬接力護送 網友大讚

    一名張姓女網友昨日下午在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」PO出一張小寶寶的照片，並發文表示，「週四早上9點多會從台南成大轉院到林口長庚，路程預計3小時左右抵達。因爲早產兒呼吸問題轉院，所以整個過程都需要插管，想請這段時間如果有上國道1號的朋友，遇到救護車再麻煩禮讓，減少因變換車道導致呼吸管掉落的風險」、「拜託大家，真的非常謝謝」！

    「國道公路警察局」今上午10點多在粉專發文指出，「小寶貝，陪你走這段分秒必爭的路，讓紅斑馬護你一路平安。你一定要加油，帶著大家的期盼，平安健康長大」。該文發出後隨即引發關注，並有超過2.4萬人按讚。

    發文也透露上午10點已抵達國一大灣交流道北上324公里處，並提醒「路上的朋友請配合讓道」、「聞救護聲響讓就對了」。10點45分時也透露「已經交接給下一個大隊，目前過西螺喔」。

    今上午11點37分小編也再度留言更新進度，表示「接近新竹中」，相關內容也持續引發網友朝聖，除了感謝紅斑馬協助，也紛紛留言為小寶寶加油打氣「小寶寶加油！！快到囉！乖乖不怕」、「希望寶寶~一路平安順利到達林口~加油」、「祝福你們順利，小寶寶順利長大喔」。

