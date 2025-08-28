疑遭鯊魚攻擊？抹香鯨母子檔宜蘭海邊擱淺雙亡

宜蘭蘇澳嶺腳沙灘昨天傍晚傳出2隻抹香鯨擱淺，海巡署、宜蘭縣政府及中華鯨豚協會聯手搶救。（民眾提供）

2025/08/28 12:38

首次上稿 11:49

更新時間 12:38

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳嶺腳沙灘傳出2隻小抹香鯨擱淺，大隻體長290公分、小隻130公分，經過海巡署、宜蘭縣政府及中華鯨豚協會聯手搶救，今天（28日）凌晨評估野放機會不大，採人道處理，交由中華鯨豚協會帶回作病理解剖。

海巡署人員昨天傍晚5點到蘇澳嶺腳沙灘巡邏時，發現母子檔的1大1小鯨豚擱淺，通報中華鯨豚協會與海保署，隨即將2隻鯨豚拖到岸上保濕、扶正，根據體型與特徵研判是小抹香鲸，大隻為雌性，小隻是出生不久的幼鯨。

中華鯨豚協會人員晚間7點多抵達現場，2隻小抹香鯨的生命徵象尚可，由宜蘭縣政府農業處協調怪手、拖運車搬運，連夜運到宜蘭縣動植物防疫急救，發現母鯨身上有傷口，疑為達摩鯊魚咬痕，小隻出生1、2週，胎盤還在尚未離乳，狀況也不好，由於傷勢持續惡化，評估野放機會不大，一併做人道處理，遺體今天運到基隆八斗子做病理解剖，由中華鯨豚協會釐清死因。

小抹香鯨成年體長2.5到3.5公尺，體重可達450公斤，多半是5隻以下的小群體活動，雌性2到3年生一胎，因廣泛分佈且無重大威脅，目前被列入「無危」等級，宜蘭縣近幾年發生多起小抹香鯨擱淺事件。

擱淺的大隻小抹香鯨是母鯨，體長290公分。（圖由民眾提供）

海巡署人員為小隻的小抹香鯨保濕。（民眾提供）

宜蘭縣政府協調怪手、拖運車，連夜將小抹香鯨運到宜蘭縣動植物防疫急救。（民眾提供）

