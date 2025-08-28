為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    疑遭鯊魚攻擊？抹香鯨母子檔宜蘭海邊擱淺雙亡

    宜蘭蘇澳嶺腳沙灘昨天傍晚傳出2隻抹香鯨擱淺，海巡署、宜蘭縣政府及中華鯨豚協會聯手搶救。（民眾提供）

    宜蘭蘇澳嶺腳沙灘昨天傍晚傳出2隻抹香鯨擱淺，海巡署、宜蘭縣政府及中華鯨豚協會聯手搶救。（民眾提供）

    2025/08/28 12:38

    首次上稿 11:49
    更新時間 12:38

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳嶺腳沙灘傳出2隻小抹香鯨擱淺，大隻體長290公分、小隻130公分，經過海巡署、宜蘭縣政府及中華鯨豚協會聯手搶救，今天（28日）凌晨評估野放機會不大，採人道處理，交由中華鯨豚協會帶回作病理解剖。

    海巡署人員昨天傍晚5點到蘇澳嶺腳沙灘巡邏時，發現母子檔的1大1小鯨豚擱淺，通報中華鯨豚協會與海保署，隨即將2隻鯨豚拖到岸上保濕、扶正，根據體型與特徵研判是小抹香鲸，大隻為雌性，小隻是出生不久的幼鯨。

    中華鯨豚協會人員晚間7點多抵達現場，2隻小抹香鯨的生命徵象尚可，由宜蘭縣政府農業處協調怪手、拖運車搬運，連夜運到宜蘭縣動植物防疫急救，發現母鯨身上有傷口，疑為達摩鯊魚咬痕，小隻出生1、2週，胎盤還在尚未離乳，狀況也不好，由於傷勢持續惡化，評估野放機會不大，一併做人道處理，遺體今天運到基隆八斗子做病理解剖，由中華鯨豚協會釐清死因。

    小抹香鯨成年體長2.5到3.5公尺，體重可達450公斤，多半是5隻以下的小群體活動，雌性2到3年生一胎，因廣泛分佈且無重大威脅，目前被列入「無危」等級，宜蘭縣近幾年發生多起小抹香鯨擱淺事件。

    擱淺的大隻小抹香鯨是母鯨，體長290公分。（圖由民眾提供）

    擱淺的大隻小抹香鯨是母鯨，體長290公分。（圖由民眾提供）

    海巡署人員為小隻的小抹香鯨保濕。（民眾提供）

    海巡署人員為小隻的小抹香鯨保濕。（民眾提供）

    宜蘭縣政府協調怪手、拖運車，連夜將小抹香鯨運到宜蘭縣動植物防疫急救。（民眾提供）

    宜蘭縣政府協調怪手、拖運車，連夜將小抹香鯨運到宜蘭縣動植物防疫急救。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播