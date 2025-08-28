為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南永康平交道警示燈亮起轎車停在網狀線 自強號一度停下

    一輛轎車在27日晚上行經台南永康四維街平交道時，警示燈亮起卻停在網狀線上，造成自強號一度停車，鐵路警察將調閱監視器釐清有無違規闖越平交道。（記者劉婉君攝）

    一輛轎車在27日晚上行經台南永康四維街平交道時，警示燈亮起卻停在網狀線上，造成自強號一度停車，鐵路警察將調閱監視器釐清有無違規闖越平交道。（記者劉婉君攝）

    2025/08/28 11:57

    〔記者劉婉君／台南報導〕昨（27）日晚上7時許，1輛轎車行經台南市永康區四維街平交道時，遇警示燈亮起，雖減速停車，卻停在網狀線上，一度造成遮斷器無法完全放下，該輛轎車雖略往後倒退，但仍相當靠近軌道，導致自強號一度停下，確認安全後才緩慢駛過。相關畫面被後方車輛拍下，引發網友議論，鐵路警察將展開調查，若確定闖越平交道將依法開罰。

    根據影片，後方車輛見平交道警示燈亮起，且前方轎車停在網狀線上，刻意預留空間，以便該輛轎車後退至安全範圍，但該輛轎車僅略微後退讓平交道遮斷器可以完全放下後，即未再移動，不久即聽到自強號煞車的尖銳聲音，之後才緩慢駛過。

    鐵路警察局高雄分局表示，並未接獲相關報案及民眾檢舉。分局將向台鐵公司申請調閱該處平交道監視器，以釐清該名駕駛是否違反道路交通管理處罰條例第54條第1款闖越平交道，不遵守看守人員之指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越。

    若證實違反該條規定，駕駛恐將面臨1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

    鐵路警察呼籲，行經鐵路平交道時，應減速慢行，並遵守平交道的交通號誌指示，確認安全無虞後方能通過，若遇到平交道警示燈亮起或遮斷器放下時，應立即停車，不可強行通過，若車輛不慎被遮斷器遮蔽，人員先行下車並快速按下平交道緊急按鈕，人員離開平交道範圍，以減少人員傷亡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播