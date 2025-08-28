台南永康平交道警示燈亮起轎車停在網狀線 自強號一度停下

一輛轎車在27日晚上行經台南永康四維街平交道時，警示燈亮起卻停在網狀線上，造成自強號一度停車，鐵路警察將調閱監視器釐清有無違規闖越平交道。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕昨（27）日晚上7時許，1輛轎車行經台南市永康區四維街平交道時，遇警示燈亮起，雖減速停車，卻停在網狀線上，一度造成遮斷器無法完全放下，該輛轎車雖略往後倒退，但仍相當靠近軌道，導致自強號一度停下，確認安全後才緩慢駛過。相關畫面被後方車輛拍下，引發網友議論，鐵路警察將展開調查，若確定闖越平交道將依法開罰。

根據影片，後方車輛見平交道警示燈亮起，且前方轎車停在網狀線上，刻意預留空間，以便該輛轎車後退至安全範圍，但該輛轎車僅略微後退讓平交道遮斷器可以完全放下後，即未再移動，不久即聽到自強號煞車的尖銳聲音，之後才緩慢駛過。

鐵路警察局高雄分局表示，並未接獲相關報案及民眾檢舉。分局將向台鐵公司申請調閱該處平交道監視器，以釐清該名駕駛是否違反道路交通管理處罰條例第54條第1款闖越平交道，不遵守看守人員之指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越。

若證實違反該條規定，駕駛恐將面臨1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

鐵路警察呼籲，行經鐵路平交道時，應減速慢行，並遵守平交道的交通號誌指示，確認安全無虞後方能通過，若遇到平交道警示燈亮起或遮斷器放下時，應立即停車，不可強行通過，若車輛不慎被遮斷器遮蔽，人員先行下車並快速按下平交道緊急按鈕，人員離開平交道範圍，以減少人員傷亡。

