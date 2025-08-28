對抗動輒體感40度熱傷害！新北補助微型企業最高3萬買風扇衣等防具

勞工局、勞動檢查處今（28）日舉行風扇衣補助與實測記者會，勞工現場試穿風扇衣勞動。（記者黃子暘攝）

2025/08/28 11:36

〔記者黃子暘／新北報導〕高溫酷暑下，在戶外工作的勞工面臨熱傷害威脅，新北市勞工局長陳瑞嘉表示，市府自2014年起訂定「補助微型企業及自營作業者改善安全衛生設備計劃」，自今年起納入「風扇衣」、「水冷衣」等降低熱危害的個人防具為補助項目，尚有140萬元補助額度可以申請；因各界反應熱烈，勞工局明年將提高補助預算到300萬元，盼助符合條件的微型企業照顧勞工。

勞工局、勞動檢查處今（28）日舉行風扇衣補助與實測記者會，請到勞工現場試穿長袖、背心款式風扇衣，勞工穿著背心款在太陽下工作3分鐘後表示，平日此時衣服早已汗濕，認為風扇衣確實有降溫效果，且不影響作業。

請繼續往下閱讀...

陳瑞嘉說，全球暖化影響，氣溫動輒30多度，體感溫度更達40多度，今年勞檢處推出相關補助措施，消息一出，也受到關注勞工議題的作家林立青肯定，市長侯友宜也希望政策擴及更多人，明年將預算擴充至300萬元，盼補助新北市符合條件的微型企業購置相關設備，上週五公告消息後詢問、申請踴躍，呼籲企業申請從速。

勞檢處長林澤州表示，新北市僱用勞工數50人以下，且依法取得工廠、公司或商業營業登記的企業或自營作業者，都能提出申請，補助金額分別為採購金額的50％（一般企業）及80％（自營作業者），上限為3萬元；詳細的申請資訊可至「新北勞動雲」網站查詢，或電洽勞檢處諮詢。

勞工局、勞動檢查處今（28）日舉行風扇衣補助與實測記者會，陳瑞嘉（中）表示，明年將預算擴充至300萬元。（記者黃子暘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法