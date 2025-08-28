為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    對抗動輒體感40度熱傷害！新北補助微型企業最高3萬買風扇衣等防具

    勞工局、勞動檢查處今（28）日舉行風扇衣補助與實測記者會，勞工現場試穿風扇衣勞動。（記者黃子暘攝）

    勞工局、勞動檢查處今（28）日舉行風扇衣補助與實測記者會，勞工現場試穿風扇衣勞動。（記者黃子暘攝）

    2025/08/28 11:36

    〔記者黃子暘／新北報導〕高溫酷暑下，在戶外工作的勞工面臨熱傷害威脅，新北市勞工局長陳瑞嘉表示，市府自2014年起訂定「補助微型企業及自營作業者改善安全衛生設備計劃」，自今年起納入「風扇衣」、「水冷衣」等降低熱危害的個人防具為補助項目，尚有140萬元補助額度可以申請；因各界反應熱烈，勞工局明年將提高補助預算到300萬元，盼助符合條件的微型企業照顧勞工。

    勞工局、勞動檢查處今（28）日舉行風扇衣補助與實測記者會，請到勞工現場試穿長袖、背心款式風扇衣，勞工穿著背心款在太陽下工作3分鐘後表示，平日此時衣服早已汗濕，認為風扇衣確實有降溫效果，且不影響作業。

    陳瑞嘉說，全球暖化影響，氣溫動輒30多度，體感溫度更達40多度，今年勞檢處推出相關補助措施，消息一出，也受到關注勞工議題的作家林立青肯定，市長侯友宜也希望政策擴及更多人，明年將預算擴充至300萬元，盼補助新北市符合條件的微型企業購置相關設備，上週五公告消息後詢問、申請踴躍，呼籲企業申請從速。

    勞檢處長林澤州表示，新北市僱用勞工數50人以下，且依法取得工廠、公司或商業營業登記的企業或自營作業者，都能提出申請，補助金額分別為採購金額的50％（一般企業）及80％（自營作業者），上限為3萬元；詳細的申請資訊可至「新北勞動雲」網站查詢，或電洽勞檢處諮詢。

    勞工局、勞動檢查處今（28）日舉行風扇衣補助與實測記者會，陳瑞嘉（中）表示，明年將預算擴充至300萬元。（記者黃子暘攝）

    勞工局、勞動檢查處今（28）日舉行風扇衣補助與實測記者會，陳瑞嘉（中）表示，明年將預算擴充至300萬元。（記者黃子暘攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播