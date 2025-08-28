離岸風電海纜經芳苑潮間帶上岸 環團批影響環境、威脅蚵農

環團表示，此次新增彰化南側的芳苑潮間帶共同廊道上岸點，嚴重影響潮間帶生態、威脅蚵農生計。（記者黃宜靜攝）

2025/08/28 11:48

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部今天將召開「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場環境影響差異分析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審會議；環團於會前在環境部前抗議指，此次新增彰化南側的芳苑潮間帶共同廊道上岸點，嚴重影響潮間帶生態、威脅蚵農生計，且該電纜共同廊道也緊鄰芳苑都市計畫區，也可能影響住宅區，呼籲環委不應同意此次變更。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，南側廊道位於芳苑潮間帶緊鄰大城鄉，合計有海鼎一及海鼎二、海峽、台灣環洋、又德5家風場共21條纜線是用水柱噴埋，只有靠岸上堤防段採用友善的HDD水平導向鑽掘工法，且防濁幕只在水深5米內使用，對潮間帶環境傷害力十足與極度不友善！

彰化縣環境保護聯盟理事長洪新有表示，自2022年起，離岸風場的開發對芳苑潮間帶「珍珠蚵」養殖產業造成很大的影響，因打樁造成海床擾動，導致水質濁度上升，蚵殼卡了大量泥沙造成減產；且該電纜共同廊道也鄰近芳苑都市計畫區，他們不反對「綠電」，但要達到三贏，也就是經濟、當地居民、環境都贏。

芳苑蚵農洪秋岳憤怒地說，以往牡蠣大概1年到1年半就可以收成，但自從海上風機施工以來至少3年沒有牡蠣可以收成，甚至有蚵農第4年才有收成，「現在更靠近我們的蚵田，是要斷我們的生路嗎？後續損失要怎麼處理？」

芳苑在地居民李國忠表示，潮間帶不只養人，更是無數生命的出生地；過去芳苑潮間帶在沒有妥善的規劃下，離岸風機的開發，海纜的埋設，造成海水濁度增高，高乘劇烈變化，致沿海養殖業嚴重減產，潮間帶生物銳減，這不只是破壞自然生態，更是毀了當地養殖業者的生計，因此反對海纜直接從潮間帶埋設。

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰表示，當初劃設廊道時，政府是完全缺乏規劃與評估的，就只為了給離岸風電開發而隨記選定位址，因此他們對於此地的生態、居民以及有什麼產業受影響，是一無所知，也才會有現在的問題，事實上包括後來公布的7個廊道在內，也有許多問題，呼籲環評委員不應同意。

漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣表示，開發單位「承諾依據相關法規，與確認受本案開發影響的養殖戶進行協商……建立良好的合作關係，努力尋求經濟發展與地方產業共存共榮的途徑」是沒有意義的空話。蚵農親身經歷與心聲，都被開發公司及其請的科學家認為是無稽之談，認為牡蠣歉收是氣候變遷、是自然環境改變，海纜施工有防濁幕，所以跟離岸風場在潮間帶的擾動無關。

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰表示，當初劃設廊道時，政府是完全缺乏規劃與評估的，就只為了給離岸風電開發而隨記選定位址。（記者黃宜靜攝）

芳苑在地居民李國忠表示，離岸風機的開發、海纜埋設，造成海水濁度增高，高乘劇烈變化，致沿海養殖業嚴重減產，潮間帶生物銳減。（記者黃宜靜攝）

