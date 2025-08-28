為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    一路護送北上！早產兒插管轉院 成大醫院籲國道駕駛讓道

    今天上午9點多，成大醫院將護送一名早產兒北上林口長庚，因全程插管需穩定環境，院方呼籲國道1號駕駛務必減速讓道，共同守護孩子的生命安全。（翻攝網路）

    今天上午9點多，成大醫院將護送一名早產兒北上林口長庚，因全程插管需穩定環境，院方呼籲國道1號駕駛務必減速讓道，共同守護孩子的生命安全。（翻攝網路）

    2025/08/28 11:47

    〔記者王捷／台南報導〕今天早上9點多，一名因呼吸問題急需治療的早產兒由台南成大醫院轉送至林口長庚醫院。由於病童全程必須插管，稍有震動或頻繁變換車道都可能帶來危險，院方呼籲國道1號駕駛人務必讓道。

    成大醫院指出，該名早產兒在出生後持續出現呼吸困難，雖然已提供即時醫療與照護，但仍需北部醫院進一步治療。經過與家屬協調，決定由專業醫療團隊全程陪同，進行轉院。由於南北路途遙遠，預計車程約3小時，孩子必須全程插管維持呼吸，若途中發生晃動或因車流阻擋而延誤，風險相當高。

    醫務秘書陳高欽表示，轉院過程對孩子至關重要，任何一點干擾都可能造成插管鬆動，甚至影響呼吸安全。他感謝各界的關心與祝福，並再次強調，行駛國道的駕駛人若遇到救護車，應立即減速並往旁側讓道，這不僅是法律義務，更是守護生命的具體行動。

    社會上偶有救護車受阻的狀況，駕駛一旦慌張切換車道，往往造成更大危險。醫院這次特別提前呼籲，是希望能避免憾事，讓用路人能保持冷靜，在聽到鳴笛時迅速反應，騰出道路空間。

    醫院最後表示，救護車上的每一分鐘都是與時間賽跑，這趟轉院路程需要全社會共同守護，盼望大家協助，讓早產兒能夠平安抵達林口長庚，接受後續治療。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播