為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    協和電廠土壤污染 守護外木山小組籲：設資訊平台、專案小組把關

    守護外木山行動小組今日（28日）於基隆市市政府前舉行「完整公告土污場址——呼籲基市府設置協和土污資訊平台與專家委員會」記者會。王醒之遞送承諾書，由產業發展處長蔡馥嚀代表接下。（記者俞肇福攝）

    守護外木山行動小組今日（28日）於基隆市市政府前舉行「完整公告土污場址——呼籲基市府設置協和土污資訊平台與專家委員會」記者會。王醒之遞送承諾書，由產業發展處長蔡馥嚀代表接下。（記者俞肇福攝）

    2025/08/28 12:37

    〔記者俞肇福／基隆報導〕守護外木山行動小組今日（28日）於基隆市市政府前舉行「完整公告土污場址——呼籲基市府設置協和土污資訊平台與專家委員會」記者會。針對協和電廠內土壤嚴重污染事件，基隆市政府的調查結果明確顯示土壤污染超標，恐嚴重影響基隆市環境與市民健康。守護外木山行動小組於記者會中呼籲，基隆市政府完整公告土污場址、設置協和土壤污染資訊平台與專家委員會，由基隆市產業發展處長蔡馥嚀接下「成立協和四接專案小組嚴謹把關」承諾書。

    守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電協和四接開發案爭議重重，土壤污染嚴重超標問題宛如「房間裡的大象」，環境部與環評會不但視而不見，在今年2月26日的大會當天，仍以17：0粗暴通過本案；而今基隆市政府6月12日進場採樣土壤與地下水污染9個點位的結果已於7月中旬出爐，問題顯然「從大象變成了恐龍」。

    王醒之指出，上述資料土壤污染源明確，基隆市政府應直接依土污法規定將全廠公告為「土壤污染控制場址」；而依同法第17條規定，該場址應「禁止土地利用行為，並得限制人員進入」。

    王醒之呼籲，為了保護基隆、控管土壤污染風險，基隆市政府應根據土污法規定依法行政，「完整」公告土壤管制區，並公開所有資訊，要求台電整治好土壤污染問題，維護國民健康是基隆市最基本的標準，台電做好這些才有資格談後續的開發行為。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播