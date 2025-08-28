協和電廠土壤污染 守護外木山小組籲：設資訊平台、專案小組把關

守護外木山行動小組今日（28日）於基隆市市政府前舉行「完整公告土污場址——呼籲基市府設置協和土污資訊平台與專家委員會」記者會。王醒之遞送承諾書，由產業發展處長蔡馥嚀代表接下。（記者俞肇福攝）

2025/08/28 12:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕守護外木山行動小組今日（28日）於基隆市市政府前舉行「完整公告土污場址——呼籲基市府設置協和土污資訊平台與專家委員會」記者會。針對協和電廠內土壤嚴重污染事件，基隆市政府的調查結果明確顯示土壤污染超標，恐嚴重影響基隆市環境與市民健康。守護外木山行動小組於記者會中呼籲，基隆市政府完整公告土污場址、設置協和土壤污染資訊平台與專家委員會，由基隆市產業發展處長蔡馥嚀接下「成立協和四接專案小組嚴謹把關」承諾書。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電協和四接開發案爭議重重，土壤污染嚴重超標問題宛如「房間裡的大象」，環境部與環評會不但視而不見，在今年2月26日的大會當天，仍以17：0粗暴通過本案；而今基隆市政府6月12日進場採樣土壤與地下水污染9個點位的結果已於7月中旬出爐，問題顯然「從大象變成了恐龍」。

請繼續往下閱讀...

王醒之指出，上述資料土壤污染源明確，基隆市政府應直接依土污法規定將全廠公告為「土壤污染控制場址」；而依同法第17條規定，該場址應「禁止土地利用行為，並得限制人員進入」。

王醒之呼籲，為了保護基隆、控管土壤污染風險，基隆市政府應根據土污法規定依法行政，「完整」公告土壤管制區，並公開所有資訊，要求台電整治好土壤污染問題，維護國民健康是基隆市最基本的標準，台電做好這些才有資格談後續的開發行為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法