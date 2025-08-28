龜山島挺過地震未受損 今天如期開放登島

宜蘭近海昨天發生6.0地震，震源鄰近龜山島火山地震帶，有網友驚呆「龜山島要噴火了？」但其實僅1級震度，今天如期開放登島。（記者王峻祺攝）

2025/08/28 11:16

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭近海昨天發生6.0地震，震源鄰近龜山島火山地震帶，有網友驚呆「龜山島要噴火了？」但其實僅1級震度，地震科普粉專也分析3種可能性，包括龜山島是安山岩質，和沉積岩相較之下比較不會放大等原因。交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，龜山島未因地震受損，今天如期開放登島。

昨晚震源位在宜蘭縣政府東北方22.1公里，深度112公里，鄰近龜山島火山地震帶，雙北市、宜蘭、花蓮北部、新竹、苗栗、南投等地最大震度達3到4級，不過有網友提問「龜山島最接近震央，結果才1級？值得探究。」

對此，地震科普粉專「震識：那些你想知道的震事」也分析3種可能性，針對網友提問留言回覆，寫道第一，龜山島是安山岩質，和沉積岩相較之下比較不會放大；第二，「如果」是隱沒帶地震，主要震波能量和傳遞方向，垂直地表方向可能也不是最大的傳遞方向，向南一點也合理；第三，盆地內的場址效應也會放大。

東北角風管處今天受訪表示，龜山島地質岩層主要是由安山岩質的熔岩流與火山碎屑岩構成，昨天地震後隨即派員巡視，截至今天早上，包括島嶼外觀以及島內建築、設施和坑道內外部等，均未發現落石及毀損跡象，岸上留守人員也轉述地震當下其實沒有什麼晃動感覺，因此今早如期開放遊客登島。

龜山島位在宜蘭縣頭城鎮海岸以東約10公里處，是宜蘭縣縣屬島嶼之中最大的島嶼，也是台灣目前尚存的活火山。

