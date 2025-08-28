為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    龜山島挺過地震未受損 今天如期開放登島

    宜蘭近海昨天發生6.0地震，震源鄰近龜山島火山地震帶，有網友驚呆「龜山島要噴火了？」但其實僅1級震度，今天如期開放登島。（記者王峻祺攝）

    宜蘭近海昨天發生6.0地震，震源鄰近龜山島火山地震帶，有網友驚呆「龜山島要噴火了？」但其實僅1級震度，今天如期開放登島。（記者王峻祺攝）

    2025/08/28 11:16

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭近海昨天發生6.0地震，震源鄰近龜山島火山地震帶，有網友驚呆「龜山島要噴火了？」但其實僅1級震度，地震科普粉專也分析3種可能性，包括龜山島是安山岩質，和沉積岩相較之下比較不會放大等原因。交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，龜山島未因地震受損，今天如期開放登島。

    昨晚震源位在宜蘭縣政府東北方22.1公里，深度112公里，鄰近龜山島火山地震帶，雙北市、宜蘭、花蓮北部、新竹、苗栗、南投等地最大震度達3到4級，不過有網友提問「龜山島最接近震央，結果才1級？值得探究。」

    對此，地震科普粉專「震識：那些你想知道的震事」也分析3種可能性，針對網友提問留言回覆，寫道第一，龜山島是安山岩質，和沉積岩相較之下比較不會放大；第二，「如果」是隱沒帶地震，主要震波能量和傳遞方向，垂直地表方向可能也不是最大的傳遞方向，向南一點也合理；第三，盆地內的場址效應也會放大。

    東北角風管處今天受訪表示，龜山島地質岩層主要是由安山岩質的熔岩流與火山碎屑岩構成，昨天地震後隨即派員巡視，截至今天早上，包括島嶼外觀以及島內建築、設施和坑道內外部等，均未發現落石及毀損跡象，岸上留守人員也轉述地震當下其實沒有什麼晃動感覺，因此今早如期開放遊客登島。

    龜山島位在宜蘭縣頭城鎮海岸以東約10公里處，是宜蘭縣縣屬島嶼之中最大的島嶼，也是台灣目前尚存的活火山。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播