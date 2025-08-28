媽祖婆助賑災！鹿港天后宮好事成雙 總統、縣長都按讚

彰化縣鹿港天后宮今年好事成雙，獲得全國宗教團體獎兩大殊榮，「宗教公益深耕獎」和「宗教公益獎」。（記者張聰秋攝）

2025/08/28 11:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣鹿港天后宮今年好事成雙！除了在內政部宗教團體表揚大會上，榮獲全國僅少數團體才能得到的「宗教公益深耕獎」外，同時也獲得「宗教公益獎」。廟方長期投入慈善不落人後，光是今年7、8月中南部豪雨、颱風造成嚴重災情，廟方就捐出2000萬元協助災民重建家園，展現媽祖慈悲為懷的精神，也讓愛心不分南北。

這項殊榮不僅為彰化宗教界增添光彩，也是全縣唯一連奪雙獎的宮廟，更凸顯其在社會公益上的卓越貢獻，總統賴清德、彰化縣長王惠美都大力肯定。

鹿港天后宮獲獎實至名歸，因為廟方長期積極行善，這次獲得「宗教公益深耕獎」，是因累積12次獲得內政部表揚才有其資格獲獎，其持續投入公益的決心可見一斑。

去年（2024）8月10日，總統賴清德到鹿港天后宮參拜祈福，並以總統身分頒贈「澤被羣黎」賀匾，感謝媽祖庇佑台灣國泰民安、風調雨順。這也是賴清德繼2020年擔任副總統時致贈首塊匾額後，第2次頒贈賀匾，顯示出總統府對天后宮的重視。

最近，彰化縣政府也特地在擴大主管會報上，表揚今年度獲內政部肯定的11間績優宗教團體，其中包含天后宮在內共有9間榮獲「宗教公益獎」，而天后宮更因獲頒「宗教公益深耕獎」而成為焦點。

縣長王惠美親自頒贈匾額，感謝宗教團體長期在慈善、文化、救助與教育等領域的付出，為社會注入安定力量。

除了鹿港天后宮，其他獲得「宗教公益獎」的彰化宗教團體還有佛光山彰化福山寺、基督教會彰化主恩靈糧堂、寶藏寺、寶華山寶山禪寺、清水岩寺、泰安岩、仁和宮及觀音堂等。

