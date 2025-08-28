學制改革、治理彈性及高教資源 范雲提「大學法」修法3面向

立委范雲28日舉行「高教事件制度總檢討，大學校長、師、生齊挺速修大學法」記者會。（記者方賓照攝）

2025/08/28 10:56

〔記者李文馨／台北報導〕「大學法」自2005年修正至今，已經20年未修。立委范雲今天在立法院偕大學校長及師生召開記者會回顧高教事件。對於改革方向，公立大學校長指出，期許大學法改革考慮高教資源提升與分配的議題；私立大學前校長則點出，私校的困境是無法落實大學法精神。范雲說，她將提出學制改革、治理彈性及高教資源等三大面向的修法。

台師大學生會長黃莨騰表示，在師大女足案中，霸凌委員會原建議解聘周師，卻因為教評會未採納，僅要求周師不得超鐘點、兼主管，事件才進一步爆發，這樣的落差從哪來，外界不知道、學生也不知道。他認為，教評會審霸凌、性平案時攸關學生權益、應修正「大學法」保障學生參與決策。

世新「我們不要30門檻」行動小組發起人陳承說，在世新選課案中，學生被校方貼謠言標籤無視，教務長在記者會後不請自來的出現、反駁學生意見，而時任學生會長僅有口頭的虛假承諾與安撫，甚至最後決定支持校方、協助學校的「師生座談會」，這凸顯校內監督機制與教育部的校外監督都已癱瘓，必須要修正「大學法」加以解決。

台大電機系特聘教授吳瑞北指出，在台大校友創投案中，校方規劃成立全台首個校友創投基金、規模10億，甚至還為此成立投顧公司，但當校務會議代表提出合法性疑慮，要求至少向校務會議專案報告時，學校卻不願承諾。他直言，這凸顯校務會議的監督權失能，當大學「缺少自律，奢談自治」？

高雄醫學大學前校長劉景寬分析，台灣有6成大專學生就讀私校，然而大學法精神卻未落實於私校，董事會可用私校法、以管理中小學的態度在大學運作，不利於大學的學術自主與校園自治，是現在的私校困境。

屏東大學校長陳永森指出，中央政府所編列的高等教育經費雖逐年成長，但校務基金補助比例卻逐年降低，而高教資源在六都與偏鄉、地區學校間也分配不均，期許大學法改革中，也必須考慮高教資源提升與分配的議題。

范雲最後表示，大學法修法必須完善治理與監督機制、強化師生權益、並因應高教資源不足的議題，也應思考高等教育的未來，打造更開放、彈性的新高教，她將提出「大學法」修正草案，以提升高教資源、支持大學治理彈性，以及改革大學學制。

