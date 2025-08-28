台北市抽檢蔬果 部分韭菜花、辣椒、荔枝農藥超標

台北市衛生局今（28）公布114年6月生鮮蔬果農藥檢驗結果，總計抽驗50件蔬果產品，11件產品因農藥超標不符規定，包含韭菜花、辣椒、荔枝各2件，以及芒果、荷蘭豆、韭菜、香菜、九層塔各1件，共驗出有1至3項殘留農藥不符標準。（台北市衛生局提供）

2025/08/28 10:44

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局今（28）公布114年6月生鮮蔬果農藥檢驗結果，總計抽驗50件蔬果產品，11件產品因農藥超標不符規定，包含韭菜花、辣椒、荔枝各2件，以及芒果、荷蘭豆、韭菜、香菜、九層塔各1件，共驗出有1至3項殘留農藥不符標準。衛生局表示，本次至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等地抽驗，已命抽驗地點下架違規商品，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦；來源若屬台北市，則依食品安全衛生管理法處辦。

衛生局已通知北農，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

台北市衛生局今（28）公布114年6月生鮮蔬果農藥檢驗結果，總計抽驗50件蔬果產品，11件產品因農藥超標不符規定，包含韭菜花、辣椒、荔枝各2件，以及芒果、荷蘭豆、韭菜、香菜、九層塔各1件，共驗出有1至3項殘留農藥不符標準。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（28）公布114年6月生鮮蔬果農藥檢驗結果，總計抽驗50件蔬果產品，11件產品因農藥超標不符規定，包含韭菜花、辣椒、荔枝各2件，以及芒果、荷蘭豆、韭菜、香菜、九層塔各1件，共驗出有1至3項殘留農藥不符標準。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（28）公布114年6月生鮮蔬果農藥檢驗結果，總計抽驗50件蔬果產品，11件產品因農藥超標不符規定，包含韭菜花、辣椒、荔枝各2件，以及芒果、荷蘭豆、韭菜、香菜、九層塔各1件，共驗出有1至3項殘留農藥不符標準。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（28）公布114年6月生鮮蔬果農藥檢驗結果，總計抽驗50件蔬果產品，11件產品因農藥超標不符規定，包含韭菜花、辣椒、荔枝各2件，以及芒果、荷蘭豆、韭菜、香菜、九層塔各1件，共驗出有1至3項殘留農藥不符標準。（台北市衛生局提供）

114年6月生鮮蔬果農藥檢驗不合格名冊。（台北市衛生局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法