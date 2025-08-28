明年地方多逾3000億 教團質疑政院主計總處超刪教育預算345億

明年財劃法上路，教育團體今（28）日開記者會，要求中央和地方編列教育預算要守法，連署倡議修改教育編列管理法，以今年為準規範未來。（記者林曉雲攝）

2025/08/28 10:53

〔記者林曉雲／台北報導〕明年財劃法上路，教育團體今（28）日開記者會，教育再公共化召集人謝國清表示，立法院去年修法，把中央預算3000多億給地方政府，其中衝擊教育約800億元從中央流到地方，政院主計總處規劃明年減列810億元，但較合理減列多刪345億元，擔憂此改變會影響到高中職全面免學費或補助私立大學學生學雜費，呼籲中央政府先暫時維持今（2025）年的編列方式。

行政院教育經費委員會委員、順地台灣福留子孫專案執秘丁志仁強調，教育團體將同時監督中央和地方政府要守法，依教育經費編列管理法，中央必須要維持教育經費佔收入比例之12.4％，地方政府收入明年增加後，也必須把增加預算之43.3％用於教育，同時要求明年參選地方議員的候選人將此納入政見訴求。

請繼續往下閱讀...

丁志仁表示，今年中央和地方教育經費共約8357億元，行政院主計總處前（28）日提出明（2026）年預算規劃案到行政院教育經費基準委員會，主計總處減列810億元，較合理減列再少出345億元，使教育經費佔收入的比例從12.4％降為11％，地方政府則須多出1162億元。

丁志仁質疑主計總處的算法有誤，他表示，主計總處的算法是如同「用體積減重量」，據此邏輯，後年預算可以變成「體積減高度」，不具正當性，質疑也是藍綠惡鬥拆到教育房間，呼籲藍綠休兵，連署倡議立法院儘速修改「教育經費編列管理法」，以今年為準來規範中央和地方未來應負擔的教育預算。

自主學習公共化推動連線召集人沈潔伃表示，依聯合國教科文組織基準，各國教育經費應編列占比15％至20％，台灣一直把教育視為優先公共投資，我國教育經費占前3年度決算歲入淨額平均值調高至23％，憂心明年之後的優勢不再，年輕世代呼籲勇於投資教育、守護下一代的國家。

明年財劃法上路，教育團體今（28）日開記者會，要求中央和地方編列教育預算要守法，連署倡議修改教育編列管理法，以今年為準規範未來。（記者林曉雲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法