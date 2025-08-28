哥吉拉寶寶？外來種巨大壁虎驚現部落 專家提醒「快人道處理」

台東縣發現超大壁虎受困黏鼠板，以為是蘭嶼特有種「菊池氏壁虎」，林保署台東分署專家卻指出，從外觀、體色看來，是東南亞來的外來種「雙脊壁虎」入侵。（民眾提供）

2025/08/28 11:01

〔記者劉人瑋／台東報導〕是「哥吉拉寶寶」入侵？台東縣民南先生昨天（27日）深夜收到山區部落姊姊求救，一尾體型碩大的「壁虎」困在黏鼠板上，他想到可能是離島蘭嶼特有種「菊池氏壁虎」，七手八腳救出後，還先用自家的醃肉餵養遭拒。相關單位翻查圖鑑後發現是東南亞來的「雙脊壁虎」，直說「快『人道處理』了，那是外來種」！

蘭嶼的特有種菊池氏壁虎又稱蘭嶼壁虎，體型可達約20公分，和這尾被黏住的大壁虎外型相仿。

昨深夜南先生收到部落姊姊求救，看到這隻大壁虎時，姊姊先餵食「Nirudan（卑南族南王語，醃肉）」，被大壁虎無視，他說「牠們吃昆蟲啦」，立即抓了馬陸和大蟑螂，但明顯大壁虎也不買單。族人的反應也頗具地方色彩、有創意。

林保署台東分署表示，從外觀、體色看來，的確是東南亞來的「雙脊壁虎」入侵種，建議人道處理。而據特生中心資料指出，將捕來的入侵種以塑膠袋包好冷凍即可。

只是讓人驚訝的是，民眾卻回應，「部落的哥哥也有見到那麼肥的壁虎，真的是入侵種嗎」？隨著愈來愈多部落族人討論，發現偶爾可見到「怎麼有那麼肥的壁虎」，這才發現原來部落領域已被入侵。事實上早在1年以前，台東市已零星傳出民眾見到雙脊壁虎狀況，但據目前文獻，蘭嶼壁虎多只在蘭嶼被目擊且數量不多，相關農政單位表示，想見到蘭嶼壁虎沒那麼容易「這更不可能是哥吉拉」，反而是入侵種增加，這問題更是棘手。

民眾投以食物，只是當時狀況明顯也實在太「強虎所難」。（民眾提供）

體型超大的入侵種「雙脊壁虎」體長約20公分。（民眾提供）

