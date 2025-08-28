媽媽餵稱配方奶一半以上都是糖挨轟 王婉諭：別為商業利益污名化

知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）近日拍攝影片宣稱，市售嬰兒奶粉一瓶超過一半以上都是糖，引發外界質疑。王婉諭對此發文強調，「支持母乳親餵，不代表要污名化配方奶」。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

2025/08/28 13:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）近日拍攝影片宣稱，市售嬰兒奶粉一瓶超過一半以上都是糖，引發外界質疑，後續「媽媽餵」又發聲明稱「母乳就像核能一樣被誤導或被低估」，引發外界進一步炎上。時代力量黨主席王婉諭對此發文強調，「支持母乳親餵，不代表要污名化配方奶」，目前配方奶的價格和營養標示都公開透明、一目瞭然，「真正重要的，不是哺餵的方式，而是我們有沒有給孩子一個健康、有愛、有安全感的成長環境」。

「媽媽餵」（Mamaway）日前在社群PO影片宣稱，「一瓶奶粉一半以上都是糖，等於兩大瓶可樂」，甚至比喻寶寶天天喝奶粉就像大人天天喝珍奶，還連結到孩童過動問題，影片一出引發爭議，也遭醫師批評是在製造恐慌。對此食藥署今日也回應，配方奶的糖分主要是「乳糖」，不是一般飲料裡的蔗糖或果糖，其糖分含量也和母乳相當。

請繼續往下閱讀...

王婉諭在臉書發文指出，「支持母乳親餵，不代表要污名化配方奶」。她表示自己不是醫生，沒辦法給大家什麼專業意見，但可以聊聊自己的親身經驗。

王婉諭透露，在剛生老大、老二的時候，她很幸運產奶量足、寶寶含乳順利，幾乎都是自己完成親餵，一切都好像水到渠成。但到了第三胎，剛好遇到雙胞胎，加上乳量不太夠，親餵非常的困難，一時情緒崩盤、頓感無助，即使身邊再多的建議，也只是徒增壓力。

王婉諭表示，那陣子每天睜開眼就是一連串的餵奶、安撫、擠奶、清洗。醫院「建議」的母嬰同室，反而讓她好幾度快撐不下去。那時候她才真的理解到：「母乳親餵」當然很好，但有的時候，這種期許、堅持也是一種巨大的壓力。

王婉諭也說，台灣的產後憂鬱症比例超過10%，很多的時候就是來自於此。她也強調「不是每個家庭都有理想的哺乳條件，也不是每個媽媽，都能在身心俱疲的狀態下，還得做到完美。當媽媽已快撐不下去的時候，『配方奶』就成了很重要的支援」、「畢竟，餵奶真的是很辛苦的一個工作」。

王婉諭也指出，媽媽為了親餵，夜裡睡眠常被迫中斷，就算改成瓶餵，也需要花更多的時間來擠奶、洗、烘奶瓶。而且為了確保母乳的品質，像是咖啡、酒精都要盡量避免。王婉諭也說，「所以為了撐住自己，從第三胎開始，我也曾在深夜選擇配方奶，讓自己好好睡一覺；或是在累到崩潰的時候，泡一瓶給孩子喝」。

王婉諭也強調，餵母乳很好，但我真心希望大家不要為了期待、為了投射、為了商業利益，就去污名化配方奶，或傳遞錯誤的資訊。因為這會讓有需要的媽媽，因此懷疑自己、強迫自己，甚至走入痛苦的惡性循環。

王婉諭表示，為了這件事，她過去在立法院也透過質詢、預算提案，並成功爭取到「配方奶」開放網購，讓有需要的人可以更容易取得。也讓獨自照顧孩子的爸媽，不用再大包小包地奔波藥局。

王婉諭提到，現在網路上，配方奶的價格和營養標示都公開透明、一目瞭然，爸媽們只要慎選管道、選擇經過政府認證的品牌，並且在使用前諮詢醫師、營養師或醫護人員等專業人員意見，都能找到適合孩子的配方奶粉。

王婉諭在文末也強調，每個孩子都是不同的個體，每個媽媽也應該要有自己的選擇。「畢竟真正重要的，不是哺餵的方式，而是我們有沒有給孩子一個健康、有愛、有安全感的成長環境」。她也呼籲「我想告訴所有媽媽：不論你是餵養母乳或配方奶，你都能是一位好媽媽。所有認真、努力的媽媽們，妳已經很棒了，真的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法