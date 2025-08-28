七夕轉運大爆發！ 一招「結」好緣、招財大發利市

農曆七夕情人節，民俗專家廖大乙建議可用五色線在鑰匙圈上打結，不僅有助結識好姻緣、維持感情，還能轉運找貴人，招財大發利市。（廖大乙提供）

2025/08/28 10:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕8月29日就是農曆七夕情人節，民俗專家廖大乙表示，傳統習俗中，逢七就是好的機運，7月7日七夕更是轉運大爆發，七夕起的7天內，民眾都可拿7條五色線綁在鑰匙圈上打結，就能結識好姻緣，若從事業務工作，更可找到貴人招財，促進業績、大發利市。

廖大乙指出，想找伴、脫單的男女，七夕這天可將7條五色線，綁在每天都會接觸的鑰匙圈上打結，可幫助結交好姻緣；夫妻間則可藉此方式，維繫姻緣與感情。

請繼續往下閱讀...

若遇到有爛桃花糾纏，也可於七夕在鑰匙圈上打結，並想著要擺脫的人，帶在身上一天後即把結丟棄，就能幫助甩開爛桃花。

另外，五色線代表五行中的「金木水火土」，也是「東西南北中」的五路方位，從事業務工作的民眾，例如仲介業、保險業，可以把7條五色線綁在鑰匙圈打結，之後拿到頭頂繞3圈，並在鑰匙圈上哈一口氣，增強磁場正能量，有助招來貴人，促進事業大發利市。

廖大乙也說，七夕傳統上也是「拜床母」的日子，意指家中有嬰兒、幼童，可在這天準備油飯、麻油雞祭拜床母，可幫助小孩平安健康長大。

以上為民俗說法 僅供參考

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法