衛福部全國績優志工團隊獎 弘道大寮志工站雀屏中選

弘道大寮站邀請長輩走出住家餐敘。（弘道大寮站提供）

2025/08/28 11:07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕衛生福利部舉辦的全國績優志工團隊獎名單出爐，弘道老人福利基金會大寮志工站雀屏中選，該志工站由醫師娘陳美妃成立，不僅提供長輩在宅服務，亦將高齡志工納入對象，以延長「健康餘命」，成為獲獎特色。陳美妃說，目標是希望讓志工繼續發揮生命價值，同時也提高生活品質，成效開始開花結果。

弘道大寮站已成立26年，不論團體或志工個人都曾多次獲獎，蔡呂阿雲當選全國模範老人，施彩娥當選「全國好人好事八德獎」，陳美妃也拿過金駝獎，獲時任總統蔡英文公開表揚，這次團隊獲全國性獎項，志工隊雀躍。

該志工隊平均年齡為64.5歲、平均服務年資13.35年，陳美妃發現，有些志工漸出現失智和肌少症，2017年參訪英國AGEUK後，便思考擴大服務對象為站內高齡化志工，讓他們可以延長「健康餘命」，減少使用長照的機會，當年推動翻轉長照新ABC，2020年獲得高市社會局的特色服務方案獎。

為了更有效落實志工和長輩的肌力訓練和認知功能訓練，2023年3月成立進安康銀髮健康俱樂部，5月成立進安康C級巷弄站。陳美妃說，學員不乏曾發生車禍手術或行動不便長者，上課不到一年，竟陸續開始請假，原來他們要去旅行或環島，或有80餘歲志工自認開始失智，卻因熟悉服務對象住家位置，成了志工隊「導航」，重拾成就感。

弘道大寮站志工參加充電課程。（弘道大寮站提供）

陳美妃（前左）提倡將志工納入服務對象，以繼續發揮生命價值。（弘道大寮站提供）

弘道志工站帶長輩走出戶外。（弘道大寮站提供）

志工陪同長輩體驗闖關遊戲。（弘道大寮站提供）

