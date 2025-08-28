嘉縣工廠災後復原擴大補助內容 最高補助20萬元

工廠災後復原擴大補助內容。（圖由嘉義縣政府提供）

2025/08/28 10:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣受丹娜絲颱風及0728豪雨侵襲，轄內不少工廠的鐵皮、屋頂及鐵捲門受損，縣府為協助工廠業者儘速恢復生產營運，針對災後復原設備調校補助方案擴大申請補助內容，業者辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記，因天災因素導致設備受損時，提供機器設備修復及調校經費，補助經費以20萬元為上限。

嘉義縣政府表示，經濟部訂定7月28日修正公告「經濟部產業發展署辦理製造業災後復原設備調校作業補助要點」，擴大除原機器修復外，補助標的新增「生產設施修繕」 （如鐵捲門、屋頂等），另新增納管的未登記工廠業者，補助上限維持20萬元，鼓勵業者積極申請復原。

請繼續往下閱讀...

縣府經濟發展處指出，補助要點近日放寬認定，生產場域設施包含機械設備修繕、鐵捲門、貨梯及鐵皮屋頂修繕、廢棄石棉瓦清運均可納入補助申請，已申請納管的未登記工廠業者亦可提出申請。

縣府表示，補助作業自公告受理日至今年10月31日或補助經費用罄為止，採線上申請，請縣內工廠業者於10月底期限前完成機械設備及生產場域設施修繕後，完成線上填寫及上傳相關發票、文件，受理單位為經濟部產業發展署產業競爭力發展中心，可電0800-000-257洽詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法