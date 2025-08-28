宜蘭近海6.0地震龜山島離震央最近震度僅1級 專家3點分析原因

宜蘭近海昨晚9點11分發生規模6.0地震，宜蘭冬山、台北信義震度都達到4級，不過距離震央最近的龜山島震度僅1級。（圖擷自中央氣象署）

2025/08/28 10:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭近海在昨晚（27日）9點11分發生芮氏規模6.0地震，宜蘭冬山、台北信義震度都達到4級，不過距離震央最近的龜山島震度僅1級，對此，專家分析可能的原因。

地震學家馬國鳳教授與科普作家潘昌志（阿樹）共同成立的地震科學粉專「震識：那些你想知道的震事」，針對這次北台灣地震做出初步分析；潘昌志指出，昨天地震，北部人應該有些明顯的感受，有些人有感覺到兩次振動，以他當時的所在位置，國家級警報夾在P波和S波中間；雖然震央定在宜蘭外海，但考量深度，這幾乎是直下型地震的感受，所幸規模、震度都不大，未釀重大災害。

有網友詢問，為何龜山島最接近震央，結果震度才1級？「震識」分析，可能原因有3個，第一，龜山島是安山岩質，和沉積岩相較之下比較不會放大。第二，如果是隱沒帶地震，主要地震波能量和傳遞方向，垂直地表方向可能也不是最大傳遞方向，因此向南一點也合理。第三則是，台北盆地地形的場址效應，也會放大地震的幅度。

