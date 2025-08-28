為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹北智慧停車柱9/1啟用 校園周邊及重點路段285格率先實施

    竹北市「智慧停車柱」率先於校園周邊及重點路段實施，第一階段已完成22處、285格。（記者廖雪茹攝）

    竹北市「智慧停車柱」率先於校園周邊及重點路段實施，第一階段已完成22處、285格。（記者廖雪茹攝）

    2025/08/28 10:26

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市智慧停車收費系統採無人化、無紙化「智慧停車柱」，9月1日將啟用，率先於校園周邊及重點路段實施，第一階段已完成22處、285格，停車收費時段維持原時段早上8點至晚上8點，部分區域依現場公告實施全年無休，車輛入格後前5分鐘離場免收費。

    竹北市公所表示，交通管理邁向科技化與永續化，智慧停車柱採用太陽能供電，具備即時偵測車輛入停與離場的功能，透過影像辨識與感測技術，精準記錄停車時間並自動開單，避免收費人員於車道上作業，進一步保障人員安全並提升交通效率。

    竹北市管轄路邊停車格逾5000格，第一階段已完成22處、285格，涵蓋中山路、中央路、中正西路、隘口二路、高鐵二路、六家五路、文信路、光明一路、光明九路、光明二街、光明三路、博愛街、復興三路、嘉德街、嘉勤南路、嘉興路、福興東路一段、縣政二路、縣政十三路、縣政六路、仁孝街等路段。仁義市場與三民路則因整建與道路施工，將於日後陸續建置。第二階段則預計擴展至高鐵特區周邊，持續完善智慧停車網絡。

    繳費方式多元便利，包含行動支付（支援12家業者）、四大超商多媒體機補單查繳、綁定金融電信代扣、城市車旅停車場繳費機查詢，以及臨櫃繳費（竹北市公所、華興停車場、縣府大廳服務處）。如有疑問請撥打免付費專線：0800-208-333。#

    新竹縣竹北市無人化、無紙化的智慧停車收費系統將於9月1日正式啟用。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市無人化、無紙化的智慧停車收費系統將於9月1日正式啟用。（記者廖雪茹攝）

