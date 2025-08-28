苗縣警局新建辦公大樓第3次順利標出 現址將建總圖書館

苗栗縣警局將異地新建辦公大樓，現址基地約3千坪，將新建苗栗縣總圖書館。（記者張勳騰攝）

2025/08/28 11:01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局廳舍獲中央補助經費將異地新建，最近進行第3次招標，已順利標出，得標廠商馬上進行設計，最快今年底、明年初動工；因苗縣警局現址基地將興建苗栗縣總圖書館，苗栗縣政府為趕總圖書館工程進度，請苗縣警局盤點可利用辦公空間，進行搬遷，惟尚無進展。

苗栗縣警局辦公大樓新建案，一波三折，前縣長徐耀昌任內原規劃原址興建，但找遍縣內可利用閒置空間進行搬遷，均找無適當地點，後來打算在高鐵附近興建臨時辦公場所，但經費高達2億多；後來才覓得苗栗縣政府消防局旁的空地進行異地興建。

此外，苗栗縣政府規劃利用搬遷後的縣警察局廳舍基地推動興建苗栗縣總圖書館，估計經費約12億元，縣府透過教育部競爭型計畫補助爭取6億元經費，中央已同意補助4.8億元，其餘自籌。

行政院核定補助苗栗縣警察局新建工程11億4200萬元，苗栗縣政府自籌2億5千多萬元，採最有利標，近日進行第3次招標，工程以12億8千多萬順利標出，苗栗縣政府今天公告，廠商馬上將進行規劃設計，順利的話，預計今年底、明年初動工，工期需3年多。

苗栗縣政府為趕苗栗縣總圖書館工程進度，也請苗栗縣警局盤點可利用的辦公空間，先進行搬遷，將基地空出來興建總圖書館工程，但因苗縣警局單位多，也牽涉裝備及檔案等問題，茲事體大，搬遷經費初估逾7千萬元，縣警局希望能找到比較大的辦公空間，能容納警察局單位，避免科室過於分散，影響民眾洽公便利性，惟目前尚無進展。

