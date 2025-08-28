為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    下週開學台中學校午餐完成招標 50校調漲2-5元

    開學在即，教育局協助把關學校午餐品質。（記者蘇孟娟攝）

    開學在即，教育局協助把關學校午餐品質。（記者蘇孟娟攝）

    2025/08/28 10:25

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校下週一開學，台中市教育局指出，全市350所中小學學校午餐均完成招標，9月1日開學日當天均可正常供餐，部分學校因供餐成本考量，新學年午餐收費略有調漲2-5元，學校午餐收費介於48-55元間；近來因風災及豪雨影響，蔬菜及豬肉價格居高不下，教育局指出，目前學校陸續送出午餐菜單，蔬菜陸續復耕剛好趕上開學，供應無虞，另肉類仍有供應豬肉，部分則視情況調整為供應雞肉或魚肉，會協助把關菜色品質。

    學校開學在即，教育局長蔣偉民指出，目前全市學校午餐均順利招標完成，開學後供餐無虞；教育局統計，部分學校午餐因反映成本，有50校新學年午餐收費調漲2-5元，目前學校午餐收費每餐約介於48-55元間，蔣偉民指出，學校午餐收費調整均經由學校午餐委員會討論通過後收費。

    教育局另指出，學校午餐除收費48-55元間，中央另補助每餐10元、市府補助每餐5元，另每週水果補助10元，每餐補助加起來有17元，學生午餐實際每餐餐費超過65元。

    多數學校午餐費未調漲，但近來因颱風近期因風災及豪雨影響，蔬菜與豬肉價格仍居高不下，學校開學後的菜色品質也引來家長關注，有學校指出，因午餐招標完成，契約已訂妥，廠商仍須就契約供應餐食，不能再把成本反映在午餐收費上，會持續把關開學後供餐品質。

    教育局指出，已針對菜價及肉價上漲初步了解學校午餐供餐情況，開學在即，各校也陸續提供午餐菜色情況給公職營養師把關，目前各校多回報日前豪雨高峰期正好逢暑假未供餐，未受影響，隨蔬菜復耕採收期正好接上學校開學，蔬菜供應沒有問題；至於肉品菜色，學校午餐本來就常見豬肉、雞肉及魚肉搭配，目前還是有學校午餐菜色配豬肉，其餘由各校供餐業者自行搭配，營養師會就營養標準協助把關，開學後也會持續關注學校午餐供餐品質。

    開學在即，台中市學校午餐全數招標完成，開學供餐無虞。（記者蘇孟娟攝）

    開學在即，台中市學校午餐全數招標完成，開學供餐無虞。（記者蘇孟娟攝）

