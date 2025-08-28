環保減碳祭祀 雲縣再推「靈界存摺」

透過「靈界存摺」APP預約紙錢集中焚燒，雲林縣環保局即會排定時間以專車前往收運。（圖由雲林縣環保局提供）

2025/08/28 10:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕農曆7月多處廟宇及各家戶舉辦普度，免不了焚燒紙錢，響應政府減少碳排政策，雲林縣環保局繼「紙錢集中焚燒」及「以功代金」措施，今年又推出「靈界存摺」APP，廟宇及團體可透過APP預約免費紙錢集中清運服務，可記錄紙錢清運的時間與重量，並即時計算減碳成效。

環保局長張喬維指出，焚燒1公斤紙錢會排放約1.5公斤二氧化碳及多種有害物質，長期下來不僅造成空氣品質惡化，更可能影響心肺健康，雲林縣2019年起推動紙錢集中去化至今，處理量每年增加，從4.7公噸增加至去年233公噸，合作廟宇與團體也從23家成長至63家。

環保局表示，「靈界存摺」APP，採用銀行存款概念，可記錄廟宇與團體記錄紙錢清運的時間與重量，即時計算減碳成效，方便長期追蹤，歡迎各廟宇、團體下載APP，下載後首次使用可向環保局申請帳號密碼，之後即可透過手機預約收運，免去撥打專線的繁瑣流程。

環保局也鼓勵民眾多利用「以功代金」，將原本購買紙錢的費用轉作公益捐款，投入環保、慈善或社會服務，不僅敬祖，還可減碳、淨化空氣。

