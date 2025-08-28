為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    環保減碳祭祀 雲縣再推「靈界存摺」

    透過「靈界存摺」APP預約紙錢集中焚燒，雲林縣環保局即會排定時間以專車前往收運。（圖由雲林縣環保局提供）

    透過「靈界存摺」APP預約紙錢集中焚燒，雲林縣環保局即會排定時間以專車前往收運。（圖由雲林縣環保局提供）

    2025/08/28 10:34

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕農曆7月多處廟宇及各家戶舉辦普度，免不了焚燒紙錢，響應政府減少碳排政策，雲林縣環保局繼「紙錢集中焚燒」及「以功代金」措施，今年又推出「靈界存摺」APP，廟宇及團體可透過APP預約免費紙錢集中清運服務，可記錄紙錢清運的時間與重量，並即時計算減碳成效。

    環保局長張喬維指出，焚燒1公斤紙錢會排放約1.5公斤二氧化碳及多種有害物質，長期下來不僅造成空氣品質惡化，更可能影響心肺健康，雲林縣2019年起推動紙錢集中去化至今，處理量每年增加，從4.7公噸增加至去年233公噸，合作廟宇與團體也從23家成長至63家。

    環保局表示，「靈界存摺」APP，採用銀行存款概念，可記錄廟宇與團體記錄紙錢清運的時間與重量，即時計算減碳成效，方便長期追蹤，歡迎各廟宇、團體下載APP，下載後首次使用可向環保局申請帳號密碼，之後即可透過手機預約收運，免去撥打專線的繁瑣流程。

    環保局也鼓勵民眾多利用「以功代金」，將原本購買紙錢的費用轉作公益捐款，投入環保、慈善或社會服務，不僅敬祖，還可減碳、淨化空氣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播