    台南災屋拆除145戶 政府代拆、清運廢棄物免費

    南市加速災屋拆除作業。（南市工務局提供）

    2025/08/28 10:23

    〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲災後，台南市截至目前申請委託政府代拆的災損屋已達145戶，經台南市工務局加速完成相關行政作業，即日起市府團隊開始進場免費代拆，台南市長黃偉哲今天（28日）一早前往學甲區視察房屋拆除情形，叮囑注意施工安全，並呼籲需要政府幫忙拆掉災屋的民眾，儘速在9月底前洽區公所登記。

    周姓屋主的平房因受損嚴重，決定拆除，他當面感謝市府協助，也表示後續有計劃要重建，做為安置祖先的場所。市府今天開拆，明天就能完成。

    黃偉哲表示，台南市復原工作持續進行中，基於安全考量，中央提出免費幫忙拆除災損屋方案，至於修繕災屋也會盡全力幫忙媒合，如是弱勢戶，政府也是免費幫忙修繕屋頂。

    黃偉哲說，災損建物拆除也會遇到一些困難，部分老宅因產權分屬百餘人，處理難度高。對此，市府將積極協助釐清並協調處理，避免影響周邊環境衛生與公共安全。

    工務局長陳世仁說，丹娜絲颱風造成台南市有17區成重災區，行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」8月5日宣布「受災戶房屋如需拆除，不分一般戶及弱勢戶，9月底前委由政府完成代拆，完全免費。

    南市工務局先行籌應拆除災屋經費，補助17個區公所辦理風災房屋拆除及廢棄物清運作業，並完成協助支援區公所執行量能之採購案件招、決標作業，後續加速協助受災戶進行災後整理。

    台南市長黃偉哲（中）今由學甲區長張明寶（右）陪同視察災屋拆除作業。（南市工務局提供）

