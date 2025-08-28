中山高北上尖峰一早紅爆 五股轉接道往北堵9公里

中山高北上路段今天上午尖峰時段，從五股轉接道一路塞到圓山路段，塞車車龍達9公里，通勤族急得像熱鍋上螞蟻；高公局持續以CMS（資訊可變標誌內容）提醒、呼籲用路人提早改道。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/28 09:53

〔記者吳仁捷／新北報導〕中山高北上路段今天上午尖峰時段，北上路段先從桃園到林口湧現車潮，隨後一路塞到五股、三重路段，大量車潮影響後方車流，尤其五股轉接道北上途經三重、台北、圓山路段，車速不到30公里，塞車車龍達9公里，通勤族急得像熱鍋上螞蟻；高公局持續以CMS（資訊可變標誌內容）提醒塞車，呼籲用路人提早改道。

中山高北上桃園及林口路段，今天上午一早七時許，先在桃園到林口路段湧現車潮，車龍隨後往北移動到五股、五股轉接道、三重及台北路段，雖無影響，但車速降到30公里以下，高公局路況圖上呈現紅色塞爆狀態，塞車通報電話湧入高公局、國道警方，因車多且沒有強力疏導，通勤用路人著急不已。

請繼續往下閱讀...

警方估計，中山高北上路段桃園到林口一度車多，如今車潮往北移動，高公局呼籲用路人及早改道，避開塞車路段，也透過CMS提醒用路人改道，加速車流消化，盡速恢復通行順暢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法