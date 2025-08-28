新光三越台南小北門試營運 周邊交通、停車一次看

育德路上鄰近新光側，停車格位已配合塗銷並改繪設紅線，以利進場車輛停等，避免影響育德路主線車流。（圖由台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕新光三越台南小北門店將於明天（29日）開始試營運，交通局預期將吸引大量人潮、車潮前來，已提早完成周邊相關道路交通工程優化，並要求開發單位應落實交通影響評估計畫要求事項，試營運期間也會密切監控周邊主要道路車流狀況，以降低周邊道路交通衝擊。

交通局長王銘德表示，新光三越的進駐有望帶來商業人潮，交通考驗也隨之而來，市府提早規劃周邊交通動線，其中避免立賢路、育德路受進場車輛影響而回堵，已重新調整車道與規劃，對於車輛疏解效率可達到加乘效果，同時於立賢路上增加計程車招呼站。

王銘德指出，除了市府的改善工作外，在開發單位規劃之初即要求在停車空間、商場進出動線及周邊人行設施等，都要依照開發規模納入承諾改善事項，特別在停車供給上除了商場內汽車329格及機車922格外，北區成德里立體停車場亦於8/19正式啟用，預計可提供216席汽車停車格及33席機車停車格協助疏導周邊停車需求。

另為因應開幕期間預期湧入之大量人車流，要求開發單位洽談周邊停車場作為特約停車場，開幕交維期間除成德里立體停車場外，尚簽定城市車旅台南文成店、城市車旅小北商場站及嘟嘟房台南和緯站為特約停車場，周邊公、民營停車場合計預期共可提供700餘席汽車停車格位、及1100餘席機車停車位，將盡量滿足未來正式開幕營運的停車需求。

交通局特別呼籲，商場主要停車場出入口在育德路上，避免左轉進、離場車輛影響道路安全與順暢，建議進場車輛優先經由西門路4段轉西門路4段65巷，或西門路4段轉立賢路再往育德路進場，或改以搭乘大台南公車為優先選擇，周邊計有8條路線行經，每天可提供超過300班次往返。

交通局也會即時監控並調整周邊交通狀況，大台南智慧交通中心已完成鄰近重要路口號誌連線，可即時調整號誌時制及重要路口監視攝影機介接，以利即時掌握周邊交通狀況並調整道路管制措施，減少道路壅塞情事。

