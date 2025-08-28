為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鼻笛跨界音樂劇場 9/7屏東演藝廳首演

    鼻笛跨界音樂劇場《迴回II－山海間的思念》，將於9月7日在屏東演藝廳首演。（嵐天樂集提供）

    鼻笛跨界音樂劇場《迴回II－山海間的思念》，將於9月7日在屏東演藝廳首演。（嵐天樂集提供）

    2025/08/28 09:45

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕連續2年獲選「屏東傑出演藝團隊」的嵐天樂集，將於9月7日在屏東演藝廳實驗劇場推出全新製作《迴回II－山海間的思念》，當日下午2點30分、晚間7點30分連演出兩場。

    作品延續2024年《迴回》的核心精神，以排灣族鼻笛、口笛為聲音主體，交織族語古調與當代音樂語彙，讓觀眾在山與海之間，聆聽一段以「愛與思念」為名的音樂故事。演出並邀請排灣族鼻笛傳承藝師少妮瑤．久分勒分擔任演奏者，更與排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆合作裝置藝術與口笛製作。

    《迴回II》以「如何用音樂說故事」為創作出發點，當言語難以抵達之處，笛聲便化作情感的引路人。劇中以兩個世仇部落之間跨越禁忌的愛情作為主軸，讓旋律承載彼此的靠近與錯身。古老的笛聲與現代音樂融合，在新媒體影像與現場裝置之間建立流動關係，觀眾不只聽見音樂，更被邀請走進情感的地形圖。

    談起創作理念，嵐天樂集團長甘聖竹表示，團隊想用最溫柔的笛聲，說最難啟齒的愛。從笛聲與歌謠的疊砌在原民文化中，表達超越符文的無形意義，也回應團隊近年在原住民音樂田野與跨域合作上的實踐。

    嵐天樂集教育總監雷諾文指出，舞台設計以新媒體投影為脈絡，結合現場裝置，以畫布的概念讓觀眾一同來欣賞這幅「音畫」。

    《迴回II－山海間的思念》一般票價400元、青年票100元，另推出增值票方案，每場限量10張、票價600元，購票即贈手工口笛吊飾，購票資訊可見嵐天樂集官方社群。

    《迴回II》以「如何用音樂說故事」為創作出發點，演出陣容將為觀眾帶來古老笛聲與現代音樂的融合之美。（嵐天樂集提供）

    《迴回II》以「如何用音樂說故事」為創作出發點，演出陣容將為觀眾帶來古老笛聲與現代音樂的融合之美。（嵐天樂集提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播