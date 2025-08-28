鼻笛跨界音樂劇場 9/7屏東演藝廳首演

鼻笛跨界音樂劇場《迴回II－山海間的思念》，將於9月7日在屏東演藝廳首演。（嵐天樂集提供）

2025/08/28 09:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕連續2年獲選「屏東傑出演藝團隊」的嵐天樂集，將於9月7日在屏東演藝廳實驗劇場推出全新製作《迴回II－山海間的思念》，當日下午2點30分、晚間7點30分連演出兩場。

作品延續2024年《迴回》的核心精神，以排灣族鼻笛、口笛為聲音主體，交織族語古調與當代音樂語彙，讓觀眾在山與海之間，聆聽一段以「愛與思念」為名的音樂故事。演出並邀請排灣族鼻笛傳承藝師少妮瑤．久分勒分擔任演奏者，更與排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆合作裝置藝術與口笛製作。

《迴回II》以「如何用音樂說故事」為創作出發點，當言語難以抵達之處，笛聲便化作情感的引路人。劇中以兩個世仇部落之間跨越禁忌的愛情作為主軸，讓旋律承載彼此的靠近與錯身。古老的笛聲與現代音樂融合，在新媒體影像與現場裝置之間建立流動關係，觀眾不只聽見音樂，更被邀請走進情感的地形圖。

談起創作理念，嵐天樂集團長甘聖竹表示，團隊想用最溫柔的笛聲，說最難啟齒的愛。從笛聲與歌謠的疊砌在原民文化中，表達超越符文的無形意義，也回應團隊近年在原住民音樂田野與跨域合作上的實踐。

嵐天樂集教育總監雷諾文指出，舞台設計以新媒體投影為脈絡，結合現場裝置，以畫布的概念讓觀眾一同來欣賞這幅「音畫」。

《迴回II－山海間的思念》一般票價400元、青年票100元，另推出增值票方案，每場限量10張、票價600元，購票即贈手工口笛吊飾，購票資訊可見嵐天樂集官方社群。

《迴回II》以「如何用音樂說故事」為創作出發點，演出陣容將為觀眾帶來古老笛聲與現代音樂的融合之美。（嵐天樂集提供）

