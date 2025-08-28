為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    望安警分局廚娘之女錄取警察特考 警方貼紅榜祝賀

    望安警分局廚娘之女柔均高中警察特考，望安警分局張貼紅榜祝賀。（望安警分局提供）

    2025/08/28 09:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕我們都是一家人！僻處離島的望安警分局，照顧員警溫飽的廚娘小萍姐，家中有女初長成，因自幼陪同母親穿梭望安警分局，耳濡目染之下，對於人民保母工作產生嚮往，高中畢業後投入警察特考，雖然第一次考試失利，但捲土重來，再接再厲，今年終於如願以償上榜，為家鄉爭光，也一償所願。

    望安警分局也與有榮焉，對於廚娘小萍姐女兒柔均，能考上警察4等特考，紛紛表示祝賀之意，尤其是柔均1個人高中畢業後，靠著半工半讀貼補家計之餘自修研讀，雖然第1次考試失利，卻並未灰心，因為她知道唯有更加倍努力讀書，才有機會讓在望安老家的父母感到驕傲，因此奉獻更多時間在準備考試上，過程雖然艱辛，但幸福果實卻相當甜美。

    尤其柔均過去會利用休假回到望安時，都在望安警分局廚房幫媽媽的忙，並為警察同仁服務，所以對警察工作並不陌生，從小也就對警察職業產生濃厚興趣與嚮往，才會自幼奠定志向，以警察特考為目標，如今終於一償所願，未來受訓完後穿上警察制服，為民眾服務。

    柔均利用受訓前打工空檔回家探望父母，望安分局長黃一航特別帶同所有分局幹部，前往柔均與父母位在望安鄉西安村老家張貼紅榜道賀，也轉達歷任望安分局長、副分局長的祝福。雖然小萍姐不說，但滿臉的笑意說明她心裡十分喜悅，也以女兒成就為榮。

    柔均自幼隨同母親穿梭望安警分局，現在也加入警察大家庭。（望安警分局提供）

