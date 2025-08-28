為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉市購物節「滿千送百」 2500萬將於9/1兌換完畢

    嘉市購物節「滿千送百活動」預計將於9月1日兌換完畢。（記者丁偉杰攝）

    2025/08/28 09:55

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2025嘉義市購物節」推出市民專屬「滿千送百活動」，凡持7月1日起在稅籍於嘉市店家消費滿1000元，憑消費發票即可兌換100元振興補助金，最高領500元，總發放金額2500萬元。市府表示，活動開跑不到1個月，截至目前已發放2006萬，剩餘494萬元供民眾兌領，預計將於9月1日兌換完畢，提醒民眾加緊腳步。

    市府表示，嘉市購物節自7月1日開跑以來，參與人次與金額持續攀升，目前累計發票登錄金額已突破5億元、筆數超過41萬筆。同時特別設計「破億加碼獎」，登錄發票金額剛好超過破億整數大關的民眾，將加碼贈送現金6600元。

    此次突破5億元的幸運得主，是來自嘉市李小姐，她在8月購買房屋並繳交房屋款400多萬元時，將發票登錄購物節LINE官方帳號後，意外成為「破億加碼獎」得主，抱回6600元現金紅包。

    李小姐表示，這是她第一次參加嘉市購物節，過去沒有中獎過，首次參加就中獎，非常開心也很幸運。

    市府表示，嘉市購物節開跑以來，這已是今年第3度由購屋民眾登錄發票，剛好突破破億門檻而獲得破億加碼獎，顯示購物節不僅帶動日常消費，也帶動房市與大額投資消費的參與度。

    嘉市購物節「滿千送百活動」，每週一至五在市府1樓中庭受理民眾兌換。（記者丁偉杰攝）

