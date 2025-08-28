台南永康公兒十公園重新啟用 環形滑軌、迷宮塔成亮點

台南永康中華里公兒十公園增設迷宮塔及環形滑輪遊具，不少家長希望增設遮陽設施，區公所已向市府提案爭取經費。（記者劉婉君攝）

2025/08/28 09:45

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區中華里公兒九、公兒十公園2座鄰里公園，經投入731萬元經費改善後，重新啟用，其中，公兒十公園設置環形滑軌及迷宮塔遊具，受到兒童喜愛。不過，有不少家長希望後續可以再增加遮陽設施，永康區公所則回應已向市府提案爭取經費。

南市推動「兒童遊戲場環境設施改善計畫」，永康區公所去年獲市府與內政部國土署補助，展開中華里公兒九、公兒十兒童遊戲場的改善工程，近期完工，重新開放。

公兒十公園以「挑戰與探索」為規劃核心，設置環形滑軌遊具與迷宮塔遊具，兼具趣味與冒險性，讓孩童在遊戲中訓練協調力與勇氣，深受小朋友喜愛，成為社區親子同樂的重要據點。

公兒九公園結合不同年齡層需求，新增特色溜滑梯與成人體健設施，廣場也全面整修，讓孩童能盡情玩耍，長者與家長也能享有安全舒適的運動與休閒空間，營造全齡共融的休閒場域。

永康區長李皇興在重新啟用儀式上表示，公兒十的環形滑軌遊具可說是目前永康區最夯的遊具，呼籲民眾應依照使用須知，正確使用並愛護遊具，以維護安全。

至於許多家長反映，台南天候炎熱，希望遊戲區增加遮陽設施，李皇興表示，公所已向工務局提案爭取經費。

中華里長林再益也期盼居民共同珍惜並善用得來不易的休憩空間。

台南永康中華里公兒十公園增設迷宮塔及環形滑輪遊具，讓小朋友在遊戲中探索與挑戰。（記者劉婉君攝）

台南永康中華里公兒十公園增設迷宮塔遊具。（記者劉婉君攝）

