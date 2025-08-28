為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南永康公兒十公園重新啟用 環形滑軌、迷宮塔成亮點

    台南永康中華里公兒十公園增設迷宮塔及環形滑輪遊具，不少家長希望增設遮陽設施，區公所已向市府提案爭取經費。（記者劉婉君攝）

    台南永康中華里公兒十公園增設迷宮塔及環形滑輪遊具，不少家長希望增設遮陽設施，區公所已向市府提案爭取經費。（記者劉婉君攝）

    2025/08/28 09:45

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區中華里公兒九、公兒十公園2座鄰里公園，經投入731萬元經費改善後，重新啟用，其中，公兒十公園設置環形滑軌及迷宮塔遊具，受到兒童喜愛。不過，有不少家長希望後續可以再增加遮陽設施，永康區公所則回應已向市府提案爭取經費。

    南市推動「兒童遊戲場環境設施改善計畫」，永康區公所去年獲市府與內政部國土署補助，展開中華里公兒九、公兒十兒童遊戲場的改善工程，近期完工，重新開放。

    公兒十公園以「挑戰與探索」為規劃核心，設置環形滑軌遊具與迷宮塔遊具，兼具趣味與冒險性，讓孩童在遊戲中訓練協調力與勇氣，深受小朋友喜愛，成為社區親子同樂的重要據點。

    公兒九公園結合不同年齡層需求，新增特色溜滑梯與成人體健設施，廣場也全面整修，讓孩童能盡情玩耍，長者與家長也能享有安全舒適的運動與休閒空間，營造全齡共融的休閒場域。

    永康區長李皇興在重新啟用儀式上表示，公兒十的環形滑軌遊具可說是目前永康區最夯的遊具，呼籲民眾應依照使用須知，正確使用並愛護遊具，以維護安全。

    至於許多家長反映，台南天候炎熱，希望遊戲區增加遮陽設施，李皇興表示，公所已向工務局提案爭取經費。

    中華里長林再益也期盼居民共同珍惜並善用得來不易的休憩空間。

    台南永康中華里公兒十公園增設迷宮塔及環形滑輪遊具，讓小朋友在遊戲中探索與挑戰。（記者劉婉君攝）

    台南永康中華里公兒十公園增設迷宮塔及環形滑輪遊具，讓小朋友在遊戲中探索與挑戰。（記者劉婉君攝）

    台南永康中華里公兒十公園增設迷宮塔遊具。（記者劉婉君攝）

    台南永康中華里公兒十公園增設迷宮塔遊具。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播