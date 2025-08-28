高雄成立5農耕團助農破萬人次 清園27.6公頃提高8倍效率

高雄果樹機械代耕團助農清園提高8倍效率。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局成立3個農業技術團及2個機械代耕團等，今年派工支援農民突破上萬人次，更協助清園27.6公頃，1分地只花1小時，提高8倍效率，比外面雇工更省6倍，就地粉碎回歸田區，還能節省肥料費用、改良耕地土質，省工、省時、省錢又環保。

農業局推動三面向改善農業缺工，大樹、美濃及六龜3區成立農業技術團，並開發「好農無限＋」APP系統，集結學生、銀髮、退休族群，支援農業初級勞動力，今年已派工突破上萬人次，並成立蔬菜、果樹2個機械代耕團，調整耕作模式減少人力需求，更投入農業外籍移工855人。

隨著百香果採收接近尾聲，果樹機械代耕團展開枝條藤蔓修剪與果園清理作業，以傳統做法1分地耗時8小時，代耕團利用機具鏈鋸去藤，1分地只需1小時，提高8倍效率，大幅縮短農民清園時間。尤其高雄風災、豪雨過後，農民整體果園需求大增，外面雇工1分地整園1600元，還要租車夾走及運費約8000元，另外每公斤樹枝處理費4元。

農業局表示，果樹機械代耕團由市府輔導農民組成，農民1分地只負擔1500元，全部搞定更省成本，不但鏈鋸去藤更專業，符合農民需求，還就地粉碎回歸田區，保留土壤有機質，減少病蟲害孳生，提升整體果園健康管理效益。

