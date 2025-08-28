基隆30年光華地下道終於要整修提升安全與照明 明年4月完工

30年的光華地下道地方爭取整修多年終於有眉目了。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市成功市場旁通往火車站的光華地下道，已經使用30年了，不但老舊且濕滑危險，又沒有無障礙設施，議長童子瑋說，爭取多年市府終於要動了，預計已經在設計，預計明年初開始整修，預計今年底發包，明年四月完工，讓居民有安全、乾淨與友善的通行空間。不過兩端出入口太陡，無法設無障礙設施，市府工務處會將稍微修正更平順。

童子瑋說，光華地下道使用已經過30年，是獅球5里居民往返市區、火車站與客運站的重要通道，也是成功國小小朋友通學道路之一。但長年來大家對它的共同印象都是「老舊又危險」，沒有無障礙設施、燈光不足、地板容易濕滑，最近又有街友，常被反映有治安死角。

童子瑋說，他多次邀集地方里長與相關單位會勘，要求市府全面檢視並規劃改善，包括地坪更新、照明與監視器加強、管道間包覆，以及最重要的無障礙設施。

目前改造計劃已經展開，預計今年底前完成發包，明年四月完工，居民和學童終於能在更安全、乾淨、友善的環境裡通行。這些年，他持續爭取通學廊道、人行道鋪面與騎樓整平，讓公共環境朝向人本化發展，讓基隆真正成為適合步行的城市。

市府工務處表示，光華地下道目前在辦理基本設計審查，預計年底前設計完畢及完成發包，明年一月後開始施工，四月完成，施工期間替代方案還在研議。里長與地方人士爭取多年的無障礙設施，因出入口太陡無法設置，會想辦法修正比較平順。

光華里長陳世豐表示，爭取地下道設無障礙坡道及整修10多年，終於要動工了，雖然無障礙坡道無法做，希望地面和牆面等整修，讓地下道明亮、安全。

光華地下道出入口很陡，地面濕滑，經常為人詬病。（記者盧賢秀攝）

議長童子瑋說，會勘多次，光華地下道終於要整修，讓民眾有乾淨明亮的通行空間。（童子瑋提供）

