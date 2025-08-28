屏縣復康巴士破百輛 每年服務逾16萬人次

第一金證券股份有限公司捐贈復康巴士給屏東縣政府，為屏縣復康交通服務挹注新活力。（圖由屏東縣政府提供）

2025/08/28 09:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕復康巴士是屏東縣身心障礙者就醫、復健及參與社會活動的重要交通工具，目前全縣共有104輛小型復康巴士與3輛旅遊專用復康巴士，每年服務人次高達16萬，縣府與民間攜手合作持續提升復康巴士服務，已成功汰換超過60輛車齡逾10年的老舊巴士。

屏東縣政府社會處處長劉美淑指出，屏東縣目前有超過5萬名身心障礙人口，復康巴士接送服務在去（2024）年達到16萬1458人次，需求龐大。屏東縣是六都以外唯一復康巴士數量突破百輛的縣市，每年服務總里程數可繞行台灣達2743圈，成效顯著。

民間力量持續挹注關懷，本（8）月屏東縣政府即獲第一金證券捐贈1輛復康巴士；第一金證券指出，承襲母公司第一金控「在地經營、在地關懷」的百年傳統，長期以來關注弱勢族群的需求，近年來參與援助植物人、街友、身心障礙、弱勢學童、復康巴士等公益活動，期許成為有公益DNA的企業。公司堅信自己的一點心力和努力，為更多需要幫助的人帶來實質的支持與改變，讓他們感受到更多關愛與溫暖，並能夠更加融入社會。

屏縣府社會處進一步說明，每輛復康巴士平均使用壽命為10年，但由於使用頻率極高，更新需求更為迫切。此次第一金證券的善舉不僅是資源挹注，也期盼拋磚引玉，帶動更多企業與民眾投入公益。

