「空轉平台」再度故障！花嶼消防替代役男摔傷 險延誤後送

澎湖駐地醫療直昇機，凌天航空跨夜飛往花嶼離島。（凌天航空提供）

2025/08/28 09:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕服務於台灣最西花嶼離島的消防替代役男，昨（27）日晚間在島上騎車自摔，經同僚駕駛救護車送至花嶼衛生室治療，20歲役男疑似顱內出血，緊急向衛福部空審中心申請直升機醫療後送，卻因「空轉平台」再度故障，半個月內接連2起，差點延誤後送時機。

由於花嶼衛生室醫護人手不足，相關緊急醫療後送作業，由望安衛生所協助申請，但因「空轉平台」系統資安權限設定花嶼衛生室的案件，無法由望安衛生所代為申請，已是本月發生第2起相同事件，本月15日發生第1起後，已由凌天航空主任陳萬昇向相關單位說明當地醫療情形，不料廠商並未進行改善，昨日再度發生，澎湖縣衛生局與望安衛生所，立即改為紙本傳真方式進行案件審核，讓案件得以順利進行申請。

請繼續往下閱讀...

衛福部「空轉平台」故障頻傳，花嶼15日發生1名男性手指開放性骨折申請醫療後送，望安衛生所代花嶼衛生室申請時，就出現空轉平台無法操作，雖然申請案件最後不符合申請資格，但衛福部空轉平台卻「直接刪除該筆案件申請資料」，在系統內完全查無結果，讓望安籍的議員陳佩真怒批離譜，任何申請案件都必須留有資料。

澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，昨晚11時許接獲衛福部空審中心下令，執行花嶼衛生室申請醫療後送至三總澎湖分院的緊急醫療後送案件，凌天航空跨夜執行任務，由花嶼接駁病患送回澎湖機場，再由消防局救護車地面接手，送往澎湖三總搶命。

花嶼申請緊急醫療後送一波三折，衛福部空轉平台申請受限。（凌天航空提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法