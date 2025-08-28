為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    裝織女的眼淚！鹿港人準備最浪漫的碗 如今「一動作」也不用了

    鹿港人七夕拜拜會準備糖粿，也就是在湯圓壓個凹痕，用來裝織女的眼淚。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2025/08/28 09:38

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕明天（29日）就是農曆7月7日，也是民間傳說牛郎織女一年一度相聚的七夕，鹿港人拜拜要準備「糖粿」，也就是在買來的湯圓壓個凹痕，代表是「碗」，就是要用來裝「織女的眼淚」，如今，連用手指去壓凹痕的動作都免了，直接由業者幫忙代壓完成。

    鹿港三和珍餅鋪老闆謝秀櫻表示，現代人太忙了，七夕要買「糖粿」，就問有沒有直接「壓好凹痕」的湯圓，配合客戶需求，馬上完成心願，近年來就直接供應有凹痕的湯圓，讓民眾買了就可以直接上供桌拜拜。

    謝秀櫻說，最早期拜拜要用湯圓的話，都是買圓糯米所做成的粿脆，然後再根據自家的需求來搓湯圓，後來因為工商社會，大家越來越忙，就變成直接買湯圓回家，七夕拜拜再自行用手指去壓凹痕，幫織女準備裝眼淚的碗，如今再度進化，直接就「代壓凹痕」，滿足客戶買回家就直接拜拜的心願。

    謝秀櫻表示，以往七夕賣「糖粿」都是當天現場販售，現在因為還有宅配到外縣市的訂單，只有提早製作再冷凍宅配，但該店仍堅持把「糖粿」放在月桃葉上，讓最浪漫的碗依舊有傳統味。

    鹿港人七夕拜拜會準備糖粿，也就是在湯圓壓個凹痕，用來裝織女的眼淚。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港人七夕拜拜要準備「糖粿」，也就是在湯圓壓個凹痕，如今連壓凹痕也省了，直接由業者代壓完成。（謝秀櫻提供）

